Un mese al voto: parte la fase decisiva della campagna elettorale di Maurizio Mangialardi La presentazione ufficiale della candidatura è in programma lunedì 25 agosto alle ore 18.30

178 Letture Politica

Lunedì 25 Agosto alle ore 18:30 presso il Chiringuito Beach Club Maurizio Mangialardi, candidato nella lista del Partito Democratico delle Marche a sostegno di Matteo Ricci, lancia l’ultimo mese decisivo di campagna elettorale a un mese dal voto.

Girando il territorio risulta evidente come ancora siano migliaia le donne e gli uomini che non sono ancora decisi prima di tutto sulla scelta di andare a votare o no.

Per questo lunedì sarà un momento importante per condividere con tante persone e con l’opinione pubblica sia le idee concrete per restituire ai marchigiani una Regione vicina, sia un modo di rappresentare il territorio diverso da quello che infatti li rende oggi più lontani e indecisi sul voto.

Sarà anche un’occasione per raccontare questi 5 anni di impegno in Consiglio Regionale e per passare una serata di amicizia ed entusiasmo, i sentimenti che devono attraversare il cambiamento che potrà portare il prossimo mese.

da: Maurizio Mangialardi