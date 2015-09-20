Temporali sulle Marche: allerta gialla dal pomeriggio del 22 a tutto il 23 agosto 2025 Avviso meteo emesso dalla Protezione Civile Regionale

La Protezione Civile Regionale, in data 22 agosto, ha emesso il messaggio di Allertamento n. 47/2025 per criticità dovuta a temporali a partire dal pomeriggio di venerdì 22 e valido per tutta la giornata di sabato 23 agosto 2025.

FENOMENI: dal pomeriggio di venerdì saranno possibili rovesci o temporali sparsi che, dalla serata e lungo la fascia costiera centro settentrionalee, a causa del transito di aria più fresca, potranno assumere carattere di forte intensità. I fenomeni saranno in progressivo esaurimento nel corso della nottata. Nella giornata di sabato, dopo i fenomeni residui della nottata, nel pomeriggio si assisterà ad una ripresa dei temporali principalmente nelle zone collinari e montane ove, anche in questo caso, potranno essere di forte intensità. Fenomeni in esaurimento dal tardo pomeriggio, con possibili rovesci brevi residui lungo la fascia collinare e costiera.

Il messaggio è stato disposto nel rispetto delle procedure per il rischio meteo, idrogeologico ed idraulico della Regione Marche in vigore dallo scorso 3 aprile 2017.

Per eventuali aggiornamenti i cittadini sono invitati a informarsi e a seguire il sito ufficiale della Protezione Civile di Senigallia www.protezionecivilesenigallia.it ; la pagina Facebook dell’Ente; gli organi di informazione, in particolare, i portali locali www.viveresenigallia.it e www.senigallianotizie.it; le frequenze delle radio locali Radio Velluto (99.6) Radio Arancia (92.6 o 103.8) e Radio Duomo (95.2).