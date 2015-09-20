Logo farmacieFarmacie di turno


Domenici Robertucci
Adesso
26°
Sabato
19° / 27°
Domenica
19° / 25°
Lunedì
20° / 26°
Martedì
20° / 27°
Mercoledì
21° / 28°
Giovedì
22° / 29°
Venerdì
23° / 30°
Sabato
21° / 27°
Domenica
20° / 28°
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa
Tendenziamo - Installazione infissi, porte, tende, persiane, avvolgibili - Senigallia

Temporali sulle Marche: allerta gialla dal pomeriggio del 22 a tutto il 23 agosto 2025

Avviso meteo emesso dalla Protezione Civile Regionale

283 Letture
commenti
Cronaca
Ascolta la notizia
Maltempo: nuvoloni preannunciano un temporale

La Protezione Civile Regionale, in data 22 agosto, ha emesso il messaggio di Allertamento n. 47/2025 per criticità dovuta a temporali a partire dal pomeriggio di venerdì 22 e valido per tutta la giornata di sabato 23 agosto 2025.

FENOMENI: dal pomeriggio di venerdì saranno possibili rovesci o temporali sparsi che, dalla serata e lungo la fascia costiera centro settentrionalee, a causa del transito di aria più fresca, potranno assumere carattere di forte intensità. I fenomeni saranno in progressivo esaurimento nel corso della nottata. Nella giornata di sabato, dopo i fenomeni residui della nottata, nel pomeriggio si assisterà ad una ripresa dei temporali principalmente nelle zone collinari e montane ove, anche in questo caso, potranno essere di forte intensità. Fenomeni in esaurimento dal tardo pomeriggio, con possibili rovesci brevi residui lungo la fascia collinare e costiera.

Il messaggio è stato disposto nel rispetto delle procedure per il rischio meteo, idrogeologico ed idraulico della Regione Marche in vigore dallo scorso 3 aprile 2017.

Per eventuali aggiornamenti i cittadini sono invitati a informarsi e a seguire il sito ufficiale della Protezione Civile di Senigallia www.protezionecivilesenigallia.it ; la pagina Facebook dell’Ente; gli organi di informazione, in particolare, i portali locali www.viveresenigallia.it e www.senigallianotizie.it; le frequenze delle radio locali Radio Velluto (99.6) Radio Arancia (92.6 o 103.8) e Radio Duomo (95.2).

Dal Comune di Senigallia
Dal Comune di Senigallia
Pubblicato Venerdì 22 agosto, 2025 
alle ore 15:13
Tags
Come ti senti dopo aver letto questo articolo?
Arrabbiato
In disaccordo
Indifferente
Felice
D'accordo


Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura