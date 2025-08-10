Esursionisti si perdono sul San Bartolo
Sono stati ritrovati in buone condizioni
Questa notte, 22 agosto, i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Marche sono intervenuti in loc. San Bartolo (PU) per due escursionisti che hanno perso l’orientamento a causa del buio e del maltempo.
I due in buone condizioni di salute, una volta raggiunti sono stati riaccompagnati alle auto attraverso un sentiero alternativo che termina all’interno di una proprietà privata (il proprietario dello stesso aveva autorizzato il passaggio).
Presenti i Vigili del Fuoco ed i Carabinieri.
