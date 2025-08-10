Logo farmacieFarmacie di turno


Domenici Robertucci
La bella Stagione di Corinaldo - Estate 2025

Esursionisti si perdono sul San Bartolo

Sono stati ritrovati in buone condizioni

Cronaca
Ascolta la notizia

Questa notte, 22 agosto, i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Marche sono intervenuti in loc. San Bartolo (PU) per due escursionisti che hanno perso l’orientamento a causa del buio e del maltempo.


I due in buone condizioni di salute, una volta raggiunti sono stati riaccompagnati alle auto attraverso un sentiero alternativo che termina all’interno di una proprietà privata (il proprietario dello stesso aveva autorizzato il passaggio).

Presenti i Vigili del Fuoco ed i Carabinieri.

Andrea Pongetti
Andrea Pongetti
Pubblicato Venerdì 22 agosto, 2025 
alle ore 10:14
