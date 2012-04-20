Definiti roster e numeri del Basket Girls Ancona Ancora non c'è la certezza sul fatto che le doriche giocheranno il campionato a Senigallia

Definiti tutti i numeri di maglia del Basket Girls Ancona che si prepara al quarto torneo consecutivo in serie A2 con un roster quasi interamente rinnovato.

Dello scorso anno rimangono soltanto capitan Giulia Pierdicca, che prende il numero di maglia 0, Francesca Pelizzari (7) e Martina Cotelessa (15).

Le nuove hanno i seguenti numeri: 1 Tabara Mbaye, 6 Celia Fiorotto, 9 Lucrezia Zanetti, 12 Carla Bremaud, 13 Justine Nardoni, 19 Emma Troiano, 23 Martina Torelli.

Sono dunque 10 le giocatrici agli ordini del riconfermato coach Luca Piccionne.

La preparazione inizierà martedì 26 agosto, mentre il campionato domenica 5 ottobre con subito una trasferta lunghissima, a Ragusa in Sicilia.

Ancona debutterà in casa la settimana successiva, sabato 11 ottobre alle ore 19 contro un’altra siciliana, Alcamo: il parquet di casa dovrebbe essere il PalaPanzini di Senigallia o almeno questo ha annunciato da tempo la società dorica (e infatti anche nel comunicato Fip riportante i calendari, seppure non vincolante, era indicato questo palasport) sebbene la Pallacanestro Goldengas Senigallia, che è ente capofila nella gestione dell’impianto, continui a dirsi contraria (sulla base della convenzione, come ci è stato ribadito anche ieri tramite la segreteria), sostenendo inoltre che dal Comune di Senigallia sia arrivata più volte la conferma che il Basket Girls non possa giocare al PalaPanzini in quanto squadra non del territorio senigalliese.

Staremo a vedere.

Le doriche giocheranno poi domenica 19 ottobre a Faenza nella terza di campionato, e poi di nuovo in casa sabato 25 ottobre alle 19 contro Treviso nella quarta.