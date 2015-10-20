Logo farmacieFarmacie di turno


La Rotonda
Adesso
23°
Domenica
20° / 25°
Lunedì
19° / 26°
Martedì
19° / 26°
Mercoledì
19° / 29°
Giovedì
22° / 30°
Venerdì
23° / 29°
Sabato
20° / 26°
Domenica
19° / 26°
Lunedì
18° / 25°
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa
BCC Fano - Banca di Credito Cooperativo di Fano - I vantaggi di essere socio

RSA: servono impegni chiari per Regione che sappia sostenere davvero anziani e famiglie

Mangialardi: "Per un tema così delicato non sono utili interventi spot dell'ultimo minuto"

168 Letture
commenti
Politica
Ascolta la notizia
assistenza agli anziani

Dopo anni di immobilismo, dopo aver respinto e bocciato tutte le proposte che ho presentato dal 2021 ad oggi con mozioni, ordini del giorno, emendamenti al bilancio, la Giunta regionale ha approvato un provvedimento che introduce un aumento poco più che simbolico delle tariffe di 2,87 euro al giorno per ogni posto letto nelle residenze protette per anziani e di 3,85 euro al giorno per ogni posto letto occupato e convenzionato nelle residenze protette demenze.

I pesanti aumenti a carico degli enti gestori legati a Covid, caro energia, adeguamenti impiantistici e normativi, nuovi manuali di accreditamenti, inflazione avrebbero imposto un sostegno straordinario di ben altra entità, per riallineare le Marche alle altre Regioni che mettono in campo contributi ben più robusti.

Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura