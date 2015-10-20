RSA: servono impegni chiari per Regione che sappia sostenere davvero anziani e famiglie Mangialardi: "Per un tema così delicato non sono utili interventi spot dell'ultimo minuto"

168 Letture Politica

Dopo anni di immobilismo, dopo aver respinto e bocciato tutte le proposte che ho presentato dal 2021 ad oggi con mozioni, ordini del giorno, emendamenti al bilancio, la Giunta regionale ha approvato un provvedimento che introduce un aumento poco più che simbolico delle tariffe di 2,87 euro al giorno per ogni posto letto nelle residenze protette per anziani e di 3,85 euro al giorno per ogni posto letto occupato e convenzionato nelle residenze protette demenze.

I pesanti aumenti a carico degli enti gestori legati a Covid, caro energia, adeguamenti impiantistici e normativi, nuovi manuali di accreditamenti, inflazione avrebbero imposto un sostegno straordinario di ben altra entità, per riallineare le Marche alle altre Regioni che mettono in campo contributi ben più robusti.