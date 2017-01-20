Logo farmacieFarmacie di turno


Comunale Centrale
Interventi regionali a sostegno della pesca e dell’acquacoltura

L'assessore Antonini: "Valorizziamo la Blue economy e la sostenibilità ambientale del mare"

L'assessore regionale Antonini illustra gli interventi a favore di pesca e acquacoltura

La Regione Marche conferma il proprio impegno strategico per il sostegno e il rilancio del comparto della pesca e dell’acquacoltura, settori vitali per l’economia costiera e per l’identità culturale del territorio.

Numerose le misure attivate a favore degli operatori del settore, dei territori e delle comunità locali. È quanto ha evidenziato l’assessore regionale alla Pesca, Andrea Maria Antonini, martedì 12 agosto a Palazzo Raffaello, nel corso di una conferenza stampa per fare il punto su quanto è stato fatto, “grazie a una programmazione puntuale e a un utilizzo mirato delle risorse regionali e comunitarie – ha specificato Antonini – in particolare del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura (FEAMPA), e anche su quello che stiamo mettendo ancora in campo. Tra queste iniziative ve ne è una conosciuta che riprendiamo: ‘Pappafish’, con cui portiamo il pesce fresco dell’Adriatico nelle mense scolastiche. Lo facciamo all’interno di un’azione più ampia che è quella delle Marche regione del benessere e della qualità della vita. Lo facciamo come educazione alimentare, partendo dai più giovani, con un occhio alle filiere corte, per la salute dei ragazzi e per un’economia locale legata alla pesca che deve crescere”.

Regione Marche
Regione Marche
