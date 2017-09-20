Logo farmacieFarmacie di turno


Laura Girini presenta il romanzo “Luna” alla libreria IoBook

Lunedì 11 agosto, ore 21.15

Presentazione del libro "Luna" alla libreria IoBook

Lunedì 11 agosto alle 21,15 nello spazio outdoor della libreria per la rassegna “Le Marche tra le righe”, ci sarà la presentazione del romanzo “Luna” (Affiori 2025) di Laura Girini in dialogo con Silvia Shade Nikki.

A giugno Emma deve affrontare l’esame di maturità, mentre la sua amica Luna, che è stata bocciata, inizia a lavorare in un bar. Qui conosce Alessandro Oresti, un borghese sulla quarantina con cui intraprende una relazione segreta. Più la loro storia si fa seria, più l’amicizia ne risente, così con la fine dell’estate le vite delle due ragazze prendono strade diverse. Sarà il tempo a richiamare in entrambe il ricordo del loro legame.

L’ingresso è libero, ma si consiglia la prenotazione cliccando al link di seguito: https://www.eventbrite.it/e/laura-girini-presenta-il-romanzo-luna-tickets-1553335691869?aff=oddtdtcreator.

IoBook Senigallia
IoBook Senigallia
Pubblicato Domenica 10 agosto, 2025 
alle ore 11:00
