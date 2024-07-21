La giostra di musica, balli, show ed eventi del Summer Jamboree 2025 tocca il suo apice Abbey Town Jump Orchestra, Rattlestrings e Lucky Lucianos i gruppi dal vivo sabato 9 agosto sui palchi del centro storico

Siamo giunti alla penultima giornata di questa fantastica edizione del Summer Jamboree, Festival Internazionale di musica e cultura dell’America anni ’40 e ’50 più grande al mondo.

Ma quante emozioni giovedì sera: la nuova pista di Piazza Roma gremita di ballerini, ma anche la potente voce di Ruby Turner accompagnata da una fantastica band e poi lo spettacolo del BURLESQUE AND CABARET SHOW che ha riempito la città come fosse un sabato sera e invece era solo giovedì. Sì perché per i suoi primi 25 anni, il Summer Jamboree ha voluto regalare al pubblico una serata aperta a tutti con Russell Bruner, Grace Hall, Eve La Plume, Bianca Nevius e Racy Ros che hanno scaldato la folla con la loro ironia, sex appeal e sognante eleganza.

Le sorprese però continuano anche nella giornata di sabato 9 agosto e Senigallia è sempre più inondata di musica, calore e atmosfera vintage.

Sabato 9 agosto, infatti, sul palco centrale di Piazza Garibaldi è finalmente arrivato il momento della SUMMER JAMBOREE ROCK’N’ROLL REVUE! Una giostra musicale da far tremare le ginocchia, l’Abbey Town Jump Orchestra è pronta a far ballare ancora una volta con musicisti, strumentisti e cantanti, che si alternano dalle 21.30 all’1 proponendo grandi classici del R’n’R per uno degli appuntamenti più amati in assoluto del Festival, sia dagli appassionati che dai meno esperti del genere. Una big band di 22 elementi e a una carrellata di solisti internazionali che, pezzo dopo pezzo, interpretano i classici del R’n’R. Uno dei momenti memorabili di ogni edizione del Summer Jamboree. È come sfogliare l’album dei ricordi, canzone dopo canzone, e riaccendere emozioni pronte a ballare per tutta la notte. E a seguire, un’altra incredibile sorpresa: un terzo spettacolo di acrobazie danzanti con la Special TEACHERS DANCE JAM on the Dance Floor, una jam session di danze swing ad opera dei maestri internazionali di ballo del Summer Jamboree che sulla pista di Piazza Garibaldi sfodereranno tutta la loro carica e creatività seguendo le note dell’Abbey Town Jump Orchestra. Non mancheranno come sempre gli intermezzi musicali a cura di DJ Giusy Wild, DJ Elliot Kirby, DJ Natty Bo e DJ Rocketeer.

Sull’Hera Stage dei Giardini Rocca, invece, arrivano i Rattlestrings (ITA/CH): dalla scena rockabilly, cinque nuovi cowboy raccolgono le redini del classico country, prendono al lazzo il più scalpitante hillbilly boogie e cantando a ritmo di honky tonk! Li seguiranno i Lucky Lucianos (ITA), formazione italiana energica e travolgente, tra i gruppi più apprezzati del panorama vintage europeo. Riportano sul palco le vere sonorità anni ’50 con uno stile impeccabile. Come sempre, i concerti dal vivo saranno intervallati da record hop a cura di DJ di fama internazionale: DJ Cannonball, DJ Lola Terry, DJ Rockin’ Cat e DJ Vangelis.

Le notti del Summer Jamboree sono giovani, e continuano con i Dopofestival alla Rotonda a Mare fino alle ore piccole: in programma per sabato 9 agosto la SUMMER JAMBOREE DJ PARADE con Rockin’ Cat, Elwood, Elliot Kirby, James Ventrella, Slim, Rocketeer, Mickey Melodies, Giusy Wild, Big Ten Inch, Shuffle DeLuxe, Lola Terry, Cannonball, Vangelis, Jay Cee, Crazy Finger, Madame Dynamite, Ol’Woogies e Natty Bo. Le prevendite su ciaotickets sono quasi tutte sold out, ma presentandosi in tarda serata si può avere la possibilità di entrare man mano che la pista si svuota.

Un appuntamento imperdibile dell’ultimo sabato del Summer Jamboree è l’American Classic Car Cruise: certamente uno dei momenti più attesi e seguiti del Summer Jamboree. In tantissimi si preparano appostandosi per fare qualche scatto amatoriale o per cogliere professionalmente la meraviglia di queste auto d’epoca. Parcheggiate ogni giorno in Piazza Simoncelli e via Manni, le auto Usa partiranno alle 16.30 per essere ammirate da tutti in una sfilata lungo le vie della città. Verranno inoltre conferiti dei premi alle auto più iconiche, assegnati dall’ASI – Automotoclub Storico Italiano.

Ma l’intera giornata, come sempre, sarà ricca di occasioni per fare il pieno di musica e balli perfetto stile Rock’n’Roll: il doppio Beach-side Record Hop, con il tradizionale appuntamento diurno al Mascalzone sul Lungomare D. Alighieri dalle 12 alle 19 e l’Hawaiian Beach sulla spiaggia libera del Lungomare G. Mameli all’altezza del civico 93 dalle 10 alle 19. In programma per lunedì la musica di DJ Big Ten Inch, DJ Giusy Wild, DJ Shuffle DeLuxe, DJ Rockin’ Cat, DJ Mickey Melodies, DJ Elliot Kirby, DJ James Ventrella, DJ Elwood e Shuffle DeLuxe.

Tornano anche quest’anno in grande stile gli altri appuntamenti tradizionali del Festival, gli immancabili pit stop per fare il pieno di cultura americana anni ’40 e ’50 che gli appassionati del Summer Jamboree ormai dovrebbero conoscere bene: il Walk-in Tattoo, con tatuaggi tradizionali non stop nell’ex pescheria del Foro Annonario con Maurizio Basile, Chistian Redstyle, Michelle Nowhere, Giorgia Bellocchi, Marco Tupone, Alessio Giulioni, Mattia Belelli, Papi, Luca Testadiferro; tantissimi spazi dedicati al ballo grazie ai Summer Jamboree Dance Camp e Boot Camp con i migliori insegnanti di balli swing da tutto il mondo, le lezioni di ballo gratuite all’Hawaiian Beach e in apertura serale sull’Hera Stage e con il nuovo punto di ritrovo di quest’anno in Piazza Roma con l’Airstream Dance Corner, realizzato in collaborazione con Caffè Pasquini e Casa del Costume, con i record hop di DJ Rocketeer, DJ Jay Cee, Balboa Time con Madame Dynamite e DJ Crazy Finger.

E ancora, l’imperdibile spettacolo del Fearless Devid Motordrome, l’ultimo e unico motordrome rimasto in Italia, datato 1937, che ogni giorno dalle 17 alle 24 permetterà di veder sfrecciare moto d’epoca INDIAN su una pista più unica che rara! Torna anche in Via Manni l’esposizione di Auto d’epoca dalla collezione Fondazione Nicola Bulgari in collaborazione con ASI.

E poi il nuovo spazio dedicato ai più piccoli presso l’Atelier Lapsus, il Summer Jamboree Cucù: corner interattivi, come “CIPS – Collage Interattivo per Summer”, laboratori unici, giochi liberi, letture, immagini e tanta immaginazione per far sperimentare anche ai bambini il cuore della Hottest rockin’ holiday on Earth! In programma per sabato 9 agosto il laboratorio “Autoritratto fotografico”. Per info e prenotazioni Elena 346 0319341.

Ad alternarsi sui due palchi del Summer Jamboree #25 in veste di presentatori saranno ben 5 performers fantastici: Russell Bruner, Grace Hall, Eve La Plume, Bianca Nevius e Racy Ros, artisti internazionali che arrivano dal mondo del Burlesque, del Cabaret e del Vaudeville che sono stati anche protagonisti di un’altra novità assoluta del festival, il Burlesque & Cabaret Show alla Rocca Roveresca che per la prima volta si è svolto all’aperto e ad ingresso gratuito!

Il Summer Jamboree è organizzato dalla società Summer Jamboree, sostenuto e promosso dal Comune di Senigallia con la collaborazione di Regione Marche e la partecipazione della Camera di Commercio di Ancona e degli sponsor privati BCC Fano, Instax Fujifilm, Aperol, Gruppo Hera, Birra Bud, Birra Corona. Partner etico: Lega del Filo d’Oro.

Programma della ottava giornata di festival sabato 9 agosto 2025

IN GRASSSETTO GLI EVENTI A PAGAMENTO

Dance Camp | Palestra Scuola Pascoli | Palestra Scuola Fagnani | Lapsus

11.15 – 18.00 Balboa, Lindy Hop, Boogie Woogie, Jive, Collegiate Shag, Solo Jazz

Info & Registration: 10.00 – 11.00 Palestra Scuola Fagnani

Boot Camp | Rotonda a mare

15.00 – 18.00 Boogie Woogie

Info & Registration: 14.30 – 14.55 Rotonda a mare

Hawaiian Beach | Lungomare G. Mameli

10.00 – 11.00 DJ Big Ten Inch

11.00 – 12.00 Lezione di ballo gratuita | Free dance lesson

12.00 – 14.00 DJ Giusy Wild

14.00 – 15.30 DJ Shuffle DeLuxe

15.30 – 17.00 DJ Rockin’ Cat

17.00 – 19.00 DJ Mickey Melodies

Beach-side Record Hop | Mascalzone | Lungomare D. Alighieri

12.00 – 14.00 DJ Elliot Kirby

14.00 – 15.30 DJ James Ventrella

15.30 – 17.00 DJ Elwood

17.00 – 19.00 DJ Shuffle DeLuxe

Piazza Simoncelli

16.30 Sfilata Auto Usa | American Classic Car Cruise

Premi per le auto più iconiche, assegnati dall’ASI – Automotoclub Storico Italiano

Fearless Devid – 1937 Motordrome | Piazza Simoncelli

17.00 – 24.00 Spettacolo ad ogni ora | Show time every hour

Rockin’ Village 17.00 – 02.00

Giardini Rocca | P.zza Manni | P.zza del Duca: Vintage Market

Piazza Simoncelli e Via Manni: Park Auto USA pre 1969

Via Portici Ercolani 42/61: Park Moto Vintage, Custom & Café Racer

Via Manni: Esposizione Auto d’epoca dalla collezione Fondazione Nicola Bulgari in collaborazione con ASI

Vintage Car Exibition from the collection of the Nicola Bulgari Foundation in collaboration with ASI

WALK-IN TATTOO | Foro Annonario | Ex Pescheria

18.00 – 02.00 Tatuaggi Old-School non-stop | Non-stop Old School Tattoos.

Artists: Maurizio Basile, Chistian Redstyle, Michelle Nowhere, Giorgia Bellocchi, Marco Tupone, Alessio Giulioni, Mattia Belelli, Papi, Luca Testadiferro

Airstream Dance Corner | Caffè Pasquini | Piazza Roma

18.00 – 19.30 DJ Rocketeer

19.30 – 21.00 DJ Jay Cee

21.00 – 22.30 Balboa Time Madame Dynamite

22.30 – 24.00 DJ Crazy Finger

Hera Stage | Giardini Rocca

18.00 – 19.00 Hera dance floor: Lezione di ballo gratuita | Free dance lesson

19.00 – 20.00 DJ Cannonball

20.00 – 21.15 THE RATTLESTRINGS ITA/CH

21.15 – 23.00 DJ Lola Terry

23.00 – 00.15 THE LUCKY LUCIANOS ITA

00.15 – 01.30 DJ Rockin’ Cat

01.30 – 03.00 DJ Vangelis

Palco Centrale | Main stage | Piazza Garibaldi

SUMMER JAMBOREE ROCK’N’ROLL REVUE

18.00 – 19.15 DJ Giusy Wild

19.15 – 20.30 DJ Elliot Kirby

20.30 – 21.30 DJ Natty Bo

21.30 – 01.00 ABBEY TOWN JUMP ORCHESTRA | 22 piece Big Band featuring

AN AMAZING INTERNATIONAL LINE-UP OF ALL-STAR GUESTS

Les Greene | Greg | Daniela Ferrari | The Glad Rags | Pete Molinari | Mila Molinari Legacaster | Dario Magnani | Tommy Ol’Boogies | Paolo Fioretti | Natty Bo Little Risolo | Colombre & Maria Antonietta | Russell Bruner

23.00 Special TEACHERS DANCE JAM on the Dance Floor

01.00 – 02.00 DJ Rocketeer

Rotonda a Mare | Music and Dance

Disponibilità 400 posti | Limited 400 people

23.59 – 04.00 SUMMER JAMBOREE DJ PARADE

Rockin’ Cat | Elwood | Elliot Kirby | James Ventrella | Slim | Rocketeer | Mickey Melodies

Giusy Wild | Big Ten Inch | Shuffle DeLuxe | Lola Terry | Cannonball | Vangelis | Jay Cee

Crazy Finger | Madame Dynamite | Ol’Woogies | Natty Bo

Ingresso euro 18 | admission euro 18