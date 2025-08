Destinazione Marche-Destinazione Senigallia Si è svolto un convegno per parlare del turismo regionale e locale

195 Letture Economia

Destinazione Marche-Destinazione Senigallia, alla Bellanca un convegno che ha offerto una panoramica a 360 gradi sul turismo con la partecipazione di esperti del settore.

Una serata di dialogo sul turismo nella città perla dell’Adriatico che ogni anno ospita migliaia di vacanzieri. A snocciolare dati e proporre riflessioni sull’andamento della stagione e non solo, sono stati Tonino Pencarelli, professore ordinario di Economia e Gestione delle Imprese dell’Università di Urbino, Gianluca Goffi, professore School of Hotel and Tourism Management della Hong Kong Polytechnic University e Giovanni Dini, direttore del Centro Studi CNA Marche. Numeroso il pubblico intervenuto, l’Associazione Bellanca ringrazia i consiglieri comunali che hanno accolto l’invito a prendere parte al dibattito arricchendolo con proposte e riflessioni.

Hanno partecipato i consiglieri comunali Chantal Bomprezzi, Dario Romano, Luigi Rebecchini e il vice presidente dell’Assemblea Legislativa delle Marche Maurizio Mangialardi. Molti gli operatori e i rappresentanti delle associazioni e realtà politiche locali.

A condurre la serata la giornalista Michela Gambelli.

Da

Michela Gambelli