Imperdibile primo special guest al Summer Jamboree 2025: dagli USA arriva Vel Omarr Tutto il programma di martedì 5 agosto in centro e sui lungomari

Continuano le grandi emozioni del Summer Jamboree #25, il Festival Internazionale di musica e cultura dell’America anni ’40 e ’50 più grande al mondo, in programma a Senigallia fino al 10 agosto! 10 giorni di pura energia Rock’n’Roll in tutte le sue sfumature: R’n’R, Swing, Country, Rockabilly, Rhythm’n’Blues, Hillbilly, Doo-wop, Western swing.

E come ogni grande edizione che si rispetti, è in arrivo sul palco centrale l’imperdibile primo special guest dell’edizione n. 25. Stiamo parlando di Vel Omarr (USA): si tratta di un veterano della musica Soul, la cui voce si ispira al leggendario Sam Cooke. Nato in una piccola fattoria sul delta del Mississipi e cresciuto a Chicago, Vel attribuisce a Sam Cooke il merito di essere la sua ispirazione vocale e di aver risvegliato l’amore per il canto. Avendo adattato alcune delle tecniche vocali di Sam, Omarr suona nostalgicamente simile a Cooke, ma è conosciuto per il suo stile appassionato ed unico. Oltre ad esibirsi nel rinomato tributo a Cooke, Vel scrive e canta le sue composizioni originali con passione ed eleganza, per il piacere del suo pubblico e dei fans. Sarà accompagnato dalla house band The Good Fellas (ITA) e dai cori dei Velvet Candles. Ma le sorprese non sono ancora finite! Sì, perché il palco centrale è pronto a ospitare l’Hera Dance Contest on the dance floor, la gara di ballo a coppie “Open Level” aperta a tutti i ballerini! Una sfida di ballo all’ultimo passo con una giuria formata dagli insegnanti dei Dance camp e Boot camp.

Per partecipare al contest, le iscrizioni si possono effettuare sulla pagina

www.summerjamboree.com/summer-jamboree-hera-dance-contest

Gli intermezzi musicali sul palco centrale saranno a cura di DJ Maltese Falcon, DJ Elwood, DJ James Ventrella, DJ Mickey Melodies, DJ Mickey Melodies e DJ Rocketeer.

Alla Rocca, sull’Hera Stage, sarà invece la volta di Marco J & The Jaywalkers (ITA), una band davvero originale, con un’identità ibrida, fortemente influenzata dalle radici della black music tra i primi anni ’50 e la fine degli anni ’60. Un’identità che si muove, cammina, assorbe e restituisce, ma resta sempre, volutamente, un po’ indisciplinata! Non mancheranno gli amati intermezzi musicali di DJ Vangelis, DJ Rockin’ Cat, DJ Slim e DJ Cannonball.

Continua anche il divertimento notturno ai Dopofestival alla Rotonda a Mare: in programma per mercoledì, la Nightly Live: Balcony Jam Session e la musica di DJ Natty Bo, DJ Jay Cee, DJ Shuffle DeLuxe. Le prevendite su ciaotickets sono quasi tutte sold out, ma presentandosi in tarda serata si può avere la possibilità di entrare man mano che la pista si svuota.

Ma il Summer Jamboree vive anche di giorno, con i Record Hop mattutini al Mascalzone sul L. Mare D. Alighieri e all’Hawaiian Beach sul Lungomare D. Mameli dalle 12 alle 19: tanta musica no stop grazie a DJ Rockin’ Cat, DJ Elliot Kirby, DJ Cannonball, DJ Vangelis, DJ Mickey Melodies, DJ Skinny Mule, DJ Big Ten Inch, DJ Rocketeer e DJ Lola Terry. E a collegare la Stazione FS di Senigallia, l’Hawaiian Beach e il Mascalzone un Vintage Bus, un autentico autobus d’epoca OM del 1935, grazie alla collaborazione con le storiche Linee Bucci.

E ancora, tanti spazi dedicati all’apprendimento del ballo: dalle 11.30 fino alle 18, il Dance Camp per gli appassionati che potranno seguire lezioni di Lindy Hop, Balboa, Boogie Woogie e Solo Jazz presso la Palestra della Scuola Pascoli, la Palestra della Scuola Fagnani e Lapsus. Dalle 15 alle 18, invece, nell’affascinante Rotonda a Mare, si terrà il Boot Camp, un corso intensivo di ballo pensato per migliorare il proprio stile in brevissimo tempo. Mercoledì sarà la volta dello stile Lindy Hop: sarà l’occasione per imparare con i migliori insegnanti al mondo: Alexsia Ghezzo (ITA), Carolina Lampugnani (ITA), Dimitri Masotti (ITA) Francesco Pezzo (ITA), Gosia Aniolkowska (PL), Jay Cee (FR), Katja Završnik (SLO), Lizette Rönnkvist (SWE), Lucy Sanders (UK), Markus Rosendal (SWE), Minn Vo (USA), Moe Sakan (JAP), Mona Reithmeier (DEU), Rasmus Holmqvist (SWE), Sailor Mike (USA), Viktor Edlund (SWE), Wilma Edlund (SWE), Peter Loggins (SWE). Le iscrizioni possono essere fatte anche al momento, compatibilmente con la capienza della classe, al costo di 29 € a persona per la singola ora di lezione, presentandosi nella sede del corso qualche minuto prima dell’inizio della lezione, oppure iscrivendosi al giornaliero o a un full camp presentandosi nelle rispettive casse.

E ancora, due lezioni di ballo gratuite al giorno all’Hawaiian Beach sul Lungomare G. Mameli dalle 11 alle 12, e in apertura dell’Hera Stage, dalle 18 alle 19. Si aggiunge quest’anno poi un altro fantastico punto di ritrovo: l’Airstream Dance Corner in Piazza Roma, realizzato in collaborazione con Caffè Pasquini e Casa del Costume, che si trasforma dalle 18:00 alle 24:00 in un dance floor all’aperto con la musica anni ’40 e ’50. In programma il 5 agosto i record hop di DJ Shuffle DeLuxe, DJ Crazy Finger, Balboa Time di DJ Elliot Kirby e DJ Elwood.

E ancora, da visitare il Park Auto USA pre 1969 in Piazza Simoncelli a cui si aggiunge l’imperdibile spettacolo del Fearless Devid Motordrome l’ultimo e unico motordrome rimasto in Italia, datato 1937.

E poi, tanto shopping vintage nel Rockin’ Village Vintage Market, per fare incetta di abbigliamento, scarpe, accessori, oggettistica e riproduzioni, modernariato e memorabilia da collezione; il Barber Shop; il Walk-in Tattoo al Foro Annonario, con tatuaggi tradizionali non stop da venerdì 8 a domenica 10 agosto. Per rifocillarsi tra un ballo e un concerto tanti food truck e stand gastronomici tematici nelle Aree Food & beverage.

A tenere le redini della serata, i cinque presentatori di quest’anno, cinque intrattenitori e performer che animeranno i palchi della Rocca e di Piazza Garibaldi alternandosi a parlare in ben tre lingue diverse, italiano, inglese e spagnolo. Sono Russell Bruner, autentico dandy del burlesque, con baffi da manuale e una verve da acrobata d’altri tempi; Grace Hall, l’indiscussa regina del burlesque italiano; Eve La Plume, la musa retrò per eccellenza; Bianca Nevius, raffinata, brillante e con quello sguardo da diva anni ’20 che incanta senza sforzo; e infine Racy Ros, con la sua energia da pin-up rock’n’roll che non lascia scampo.

Il Summer Jamboree è organizzato dalla società Summer Jamboree, sostenuto e promosso dal Comune di Senigallia con la collaborazione di Regione Marche e la partecipazione della Camera di Commercio di Ancona e degli sponsor privati BCC Fano, Instax Fujifilm, Aperol, Gruppo Hera, Birra Bud, Birra Corona. Partner etico: Lega del Filo d’Oro.