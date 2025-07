Il centrodestra marchigiano boccia emendamento per Gaza "Quando in futuro qualcuno chiederà conto sull'immobilismo davanti a un genocidio, rivolgetevi a Meloni e Acquaroli"

“Quando in futuro qualcuno chiederà come sia stato possibile che il mondo abbia assistito immobile al genocidio che si sta consumando a Gaza,

non ricorderemo solo il silenzio complice del governo di Giorgia Meloni, divenuto uno dei principali fiancheggiatori internazionali di Benjamin Netanyahu, ma anche l’ipocrisia e l’indifferenza di quei governi locali, come quello oggi guidato da Francesco Acquaroli, che si è rifiutato di stanziare un contributo simbolico per finanziare azioni umanitarie concrete in collaborazione con le Ong a favore delle popolazioni civili di Gaza e della Cisgiordania”.

Così la capogruppo regionale del Partito Democratico Anna Casini commenta la bocciatura dell’emendamento all’Assestamento di Bilancio presentato dai dem a prima firma della consigliera Manuela Bora.

“Abbiamo ormai capito la scelta di campo compiuta dalla destra italiana – afferma Casini – ma siamo sicuri che questa sia distantissima dal comune sentire di tanti italiani e di tanti marchigiani. Ciò che lo Stato di Israele sta facendo da mesi a Gaza e in Cisgiordania, assassinando sistematicamente la popolazione civile e colpendo in particolare donne e bambini in fila per ricevere il poco cibo a disposizione, non ha e non potrà mai avere giustificazioni. Voltarsi dall’altra parte, come ha fatto ieri il centrodestra delle Marche, e negare sostegno a chi sfidando il pericolo e mettendo in gioco la propria vita, come stanno facendo tanti operatori umanitari, tenta di portare aiuto a un popolo che sta morendo di guerra e di fame, è un atto di disumana complicità che avalla il genocidio dei palestinesi”.

Anna Casini

Capogruppo regionale del Partito Democratico – Assemblea legislativa delle Marche