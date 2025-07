“Parole di Faber”: Agugliano omaggia il genio poetico di Fabrizio De André Sabato 2 agosto alle ore 21.30, per Agugliano Estate 2025, al Teatro all'Aperto del Parco delle Querce

90 Letture Vetrina Aziende

Sabato 2 agosto alle ore 21.30, per Agugliano Estate 2025, il Teatro all’Aperto del Parco delle Querce accoglierà una serata intensa e profonda: I Notturni presentano “Parole di Faber”, un grande tributo musicale al mondo di Fabrizio De André.

Un concerto che non è solo musica, ma narrazione e memoria collettiva, in cui le canzoni del cantautore genovese tornano a vivere con tutta la loro forza poetica e civile. I Notturni, con la loro sensibilità e fedeltà al repertorio originale, proporranno i brani più amati e significativi, da “Bocca di rosa” a “Il pescatore”, da “La canzone di Marinella” a “Creuza de mä”.

Uno spettacolo da ascoltare con il cuore, pensato per chi conosce a memoria quei testi e per chi li scopre per la prima volta. Una serata di cultura popolare, impegno e bellezza pura.

Patrocinato da Ministero della Cultura, Regione Marche, Assemblea Legislativa delle Marche e Provincia di Ancona.

Organizzazione: Comune di Agugliano, AMAT e La Guglia.

“Parole di Faber” è un appuntamento da segnare sul calendario estivo: un inno alla parola, alla musica e alla libertà di pensiero.

L’ingresso è a pagamento

intero € 15

ridotto € 12 (under 25 e soci La Guglia) – super ridotto € 5 (under 14)

online su vivaticket.com [+ com. prevendita] o punti vendita autorizzati circuito AMAT/Vivaticket

Biglietteria locali Ex-Aquilone – Agugliano, via Martiri della Resistenza (giovedì orario 17.30–19)

Biglietteria Parco delle Querce (solo la sera dell’evento) dalle ore 20,00

I biglietti ridotti non sono vendibili online

INFO Associazione La Guglia 351.9989325

associazionelagugliaets@gmail.com

AMAT 071 2072439 (lun-ven orario 10-16)