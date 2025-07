Foto di Giacomelli e biglietti per le Olimpiadi ai vincitori del contest di ballo del Jamboree Uno degli eventi più attesi del festival il 5 agosto

Il Summer Jamboree è da sempre anche una grande festa collettiva fatta di social dance, danze swing e rock’n’roll, balli scatenati e divertimento sulle tante piste allestite per l’occasione.

E proprio per dare spazio a tutti quegli aspiranti ballerini che sono parte integrante del festival, torna anche quest’anno il Summer Jamboree Hera Dance Contest: martedì 5 agosto, dalle 23.00 la grande pista di Piazza Garibaldi si trasformerà in un’arena vibrante per il Summer Jamboree Hera Dance Contest, uno degli appuntamenti più attesi e travolgenti dell’estate!

L’Hera Dance Contest è una vera e propria sfida di ballo per coppie (leader e follower) ad iscrizione gratuita, aperta a tutti gli stili di ballo swing. Sul dance floor tecnica, energia e creatività si fonderanno per conquistare la super giuria composta da alcuni degli insegnanti di ballo dei Dance Camp e Boot Camp.

Durante la fase di selezione le coppie balleranno su 3 ritmi diversi: lento, medio e veloce al termine del quale la giuria individuerà le 12 coppie che accederanno alla semifinale.

In semifinale le coppie balleranno due alla volta, su un brano musicale, con uno scontro K.O. diretto (le coppie che si sfideranno verranno scelte in maniera casuale) con votazione immediata della giuria al termine della quale saranno individuate le 6 coppie finaliste.

La finale verrà disputata su due brani musicali in cui le coppie balleranno prima tutte insieme poi una alla volta (jam session).

E come qualsiasi gara che si rispetti, in palio ci saranno magnifici premi!

Il premio 2025 per la coppia vincitrice ha un valore straordinario: due fotografie originali di Mario Giacomelli.

Un riconoscimento che celebra il ballo come forma d’arte, inaugurando con il Gruppo Hera un percorso di premiazioni artistiche radicato nell’anima culturale di Senigallia. Quest’anno, infatti, si celebra il centenario della nascita di Mario Giacomelli, uno dei maestri assoluti della fotografia mondiale, punto di riferimento internazionale e fonte inesauribile di ispirazione.

Nella celebre serie Io non ho mani che mi accarezzino il volto, Giacomelli raffigura i pretini del seminario di Senigallia e c’è un’immagine tra quelle più iconiche e gioiose, in cui i giovani seminaristi sono ritratti mentre, mano nella mano, formano un cerchio danzante: un gesto spontaneo e vitale che ricorda lo swing out, uno dei passi fondamentali dei balli swing, dove il movimento circolare e l’armonia tra leader e follower diventano pura espressione di gioia.

Incredibili premi anche per secondo e terzo posto, che si aggiudicheranno rispettivamente 2 biglietti per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 messi in palio da Corona (2° classificata) e 2 paia di occhiali da sole Jamboree Sunglasses (3° classificata).

A tutti e 6 i finalisti, poi, andrà un set di lampadine Led Hera, un abbonamento annuale alla Summer Jamboree Dance Accademy, la fantastica scuola di danza online firmata Summer Jamboree interamente dedicata ai balli vintage anni ’30, ’40 e ’50, il tradizionale borsone must have dei ballerini del Summer Jamboree e il poster del 2025 del festival.

Per partecipare al contest, le iscrizioni si possono effettuare sulla pagina

Per prepararsi al meglio all’Hera Dance Contest, oltre ai Dance Camp e Boot Camp, si terranno ogni giorno due lezioni di ballo gratuite aperte a tutti: dalle 11 alle 12 all’Hawaiian Beach sul Lungomare G. Mameli all’altezza del civico 93, e dalle 18 alle 19 sull’Hera dance floor, la pista da ballo allestita alla Rocca Roveresca.

Per tutti gli amanti degli spettacoli di ballo che ancora non se la sentissero di buttarsi in pista, invece, c’è tanto spazio per ammirare gli incredibili insegnanti di ballo professionisti esibirsi durante i Dance Show, che per questa edizione speciale sono ben 3: domenica 3 agosto e venerdì 8 agosto sul main stage di Piazza Garibaldi e sabato 9 agosto una Special TEACHERS DANCE JAM on the Dance Floor sempre in Piazza Garibaldi.

Il Summer Jamboree è organizzato dalla società Summer Jamboree, sostenuto e promosso dal Comune di Senigallia con la collaborazione di Regione Marche e la partecipazione della Camera di Commercio di Ancona e degli sponsor privati BCC Fano, Instax Fujifilm, Aperol, Gruppo Hera, Birra Bud, Birra Corona. Partner etico: Lega del Filo d’Oro.