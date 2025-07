Alcide Pierantozzi presenta il romanzo “Lo sbilico” Nello spazio esterno della libreria Iobook, il 31 luglio

Nella cornice della rassegna “Le Marche tra le righe”, giovedì 31 luglio alle 21,15 nello spazio outdoor della libreria, Alcide Pierantozzi presenta il romanzo “Lo sbilico” (Einaudi 2025) in dialogo con Daniele Garbuglia.

Cosa accade quando la realtà si smaglia, e lascia entrare l’allucinazione? Quando la paura ti avvinghia e si accorcia il respiro? Quando l’unico modo che hai per stare al mondo è vivere su un precipizio, nello «sbilico» delle cose? Alcide Pierantozzi si è immerso in quel precipizio, e ne è uscito stringendo tra le mani un libro unico, letterario e ossessivo, capace di raccontarci per la prima volta in modo crudo e vero, da dentro, un male che è di molti. Una storia di una potenza disarmante, che urtica e lenisce insieme, e che una volta iniziata pretende di essere letta fino all’ultima parola.