Si riunirà a Milano giovedì 31 luglio l'Ufficio di Presidenza di Aiccre "Senigallia è sempre più città europea"

Si riunirà a Milano giovedì 31 luglio l’Ufficio di Presidenza di AICCRE, la delegazione italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa, convocato dalla Presidente Milena Bertani.

La seduta si terrà nel Palazzo del Consiglio regionale della Lombardia (Palazzo Pirelli). Per la città di Senigallia, membro permanente di AICCRE, sarà presente il Presidente del Consiglio comunale e Presidente della Federazione AICCRE Marche, Massimo Bello, che è componente di diritto dell’organismo rappresentativo degli enti locali e delle regioni.

All’ordine del giorno una serie di temi ed argomenti importanti da discutere e da esaminare dal vertice di AICCRE all’indomani della seduta del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa (CCRE-CEMR), con tutte le delegazioni degli Stati membri del Consiglio d’Europa, che si è tenuta a Oslo a fine giugno.

La riunione di giovedì prossimo dell’Ufficio di Presidenza tratterà del documento dei servizi della Commissione europea sulle politiche economiche, sociali, occupazionali, strutturali e di bilancio dell’Italia, e del prossimo bilancio e della programmazione finanziaria europea per il prossimo settenato 2028-2034, in particolare per quel che attiene il ruolo delle autorità locali e dei fondi della coesione territoriale.

Si esaminerà anche il Rapporto sul cambiamento climatico nella Regione Mediterranea e della Macroregione Adriatico-Ionica, e si affronterà anche l’avvio dei programmi nazionali ELOGE e EAP, e di bandi UE, che interessano il coinvolgimento degli enti locali.

“Senigallia è sempre più una città europea – ha detto il Presidente Bello – e lo dimostra l’intensa attività di promozione e di presenza all’interno degli organismi più rappresentativi a livello europeo, ma soprttutto per il suo contributo di idee e di proposte.”