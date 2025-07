Francesca Gironi al vertice del Consorzio di Bonifica I complimenti della Coldiretti all'imprenditrice di Jesi

133 Letture Associazioni

Coldiretti Marche augura buon lavoro alla neopresidente del Consorzio di Bonifica, Francesca Gironi, imprenditrice agricola di Jesi, già delegata Donne Impresa Coldiretti Marche e vicedelegata nazionale, e a Stefano Mazzoni, presidente di Coldiretti Ascoli Fermo, eletto presidente dell’Assemblea regionale del Consorzio.

“Entrambi – spiegano da Coldiretti Marche – hanno avuto già modo di dimostrare le loro capacità di rappresentanza del mondo agricolo in vari contesti. Siamo convinti che sapranno distinguersi anche in questa veste per gestire al meglio un organismo fondamentale per la cura e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d’acqua minori”.

Sempre dal mondo Coldiretti arriva la grande soddisfazione per l’ingresso nell’Assemblea regionale anche di Tommaso Di Sante, presidente di Coldiretti Pesaro Urbino, Francesco Guzzini, vicepresidente di Coldiretti Macerata, e Bruno Bernabei, coordinatore della Consulta Regionale Florovivaismo Coldiretti. “Rappresentanti importanti dell’agricoltura marchigiana di Coldiretti – concludono dall’organizzazione agricola – per difendere al meglio gli interessi degli agricoltori e di tutto il territorio”.

Da

Coldiretti Marche