“Olivetti e Acquaroli umiliano il Jamboree. Il più grande evento delle Marche trattato come Sagra Bruschetta: inaccettabile!” "Per il sindaco di Senigallia un impiccio che rimane per non perdere consenso. E da quando i treni speciali li organizzano privati?"

Sono rimasto allibito nel leggere le parole riservate dall’amministrazione comunale di Senigallia agli organizzatori del Summer Jamboree, su cui viene scaricata la responsabilità di non aver organizzato i treni speciali.

Vorrei innanzitutto ricordare all’avvocato Olivetti che, quando ero Sindaco io, nonostante le difficoltà economiche congiunturali del periodo, i treni speciali sono sempre stati organizzati da una stretta sinergia tra Comune di Senigallia, Regione Marche e Trenitalia. E non potrebbe essere altrimenti! La gestione dei trasporti è ovviamente di competenza delle amministrazioni pubbliche: fare scaricabarile su questo tema è semplicemente assurdo.

Da quando si è insediata questa amministrazione di destra, l’iniziativa dei treni speciali, che prima giungevano da Pescara e Rimini, è stata soppressa, come tante altre buone pratiche invise ad Olivetti. Non fa nemmeno più notizia questa carenza di servizi di trasporto pubblico su rotaia, che peraltro l’Unione Europea sollecita da anni a potenziare e incentivare, rispetto a turisti e persone che vorrebbero venire a Senigallia per partecipare a un festival che porta un indotto enorme.

La cosa più grave è un’altra. È ormai a tutti evidente che il Summer Jamboree è vissuto dalla Giunta comunale e regionale come un peso, un impiccio, un evento che volentieri eliminerebbero se ciò non comportasse un costo pesante in termini di consenso.

Invece di riconoscenza e sostegno, da parte di Comune e Regione sono venuti gradualmente meno sia l’impegno economico che il supporto morale, e oggi addirittura il rispetto umano. Ancora non sono stati liquidati i 150 mila euro dell’edizione 2024. Per il 2025, verranno forse previsti in extremis 100 mila euro in sede di assestamento (poco più di una mancetta rispetto alle vere esigenze).

A fronte di questo disimpegno, si vorrebbero pretestuosamente caricare gli organizzatori di adempimenti a loro non spettanti, come l’organizzazione di treni speciali. Accusandoli e incolpandoli se non lo fanno, perché scaricherebbero “criticità” su Senigallia. Siamo al paradosso: Olivetti non solo non fa ciò che dovrebbe fare in termini di gestione del traffico e della viabilità, ma dà la colpa a chi porta un beneficio enorme alla città.

L’unica cosa che mi consola è la consapevolezza che presto ci sarà un cambiamento radicale, sia a livello locale che regionale, capace di porre fine a questi atteggiamenti, a queste modalità e a queste mancanze di rispetto.

Il Summer Jamboree verrà rilanciato, non più depotenziato e villipeso. Il progetto dei treni speciali verrà ripreso e potenziato, non più abbandonato. Con provvedimenti concreti che marcheranno una differenza sensibile rispetto ai disastri di questi 5 anni di Giunta Acquaroli e Olivetti.

Maurizio Mangialardi

29 luglio 2025