Summer Jamboree di Senigallia, a ritmo di ballo Le possibilità per chi ha ritmo nel sangue

167 Letture Cultura e Spettacoli

Anche quest’anno il Summer Jamboree, il Festival più hot di sempre, è pronto a far emozionare tutto il popolo del Rock’n’Roll con una nuova edizione che festeggia in grande stile i suoi 25 anni.

Non solo musica, ma un viaggio indietro nel tempo in cui si balla sul serio… ma senza prendersi troppo sul serio, l’importante è sentire il ritmo nel sangue!

E per dare il meglio di sè ci pensano i Dance Camp e Boot Camp: due tipologie di corsi di ballo con il gotha mondiale degli insegnanti di danze swing, in programma da sabato 2 agosto a sabato 9 agosto 2025, Due proposte diverse, ma con un unico obiettivo: far vivere il ritmo travolgente del Summer Jamboree e far ballare tutti fino a notte fonda. Un pieno di energia e di divertimento per godersi al massimo il festival più rock di sempre!

Il Dance Camp è il cuore danzante del festival, un luogo in cui i ritmi swing diventano esperienza condivisa. Una settimana di full immersion tra Boogie Woogie, Lindy Hop, Balboa, Jive, Shim Sham, Collegiate Shag, Solo Tap, Big Apple e Solo Jazz., guidata dai migliori ballerini e insegnanti del mondo. Quattro livelli di apprendimento – dal principiante assoluto al ballerino esperto – per imparare, perfezionare o rivoluzionare il proprio stile. Le lezioni sono pensate per tutti: da chi sta muovendo i primi passi a chi fa footwork anche nei sogni.

Chi ha fretta di scendere in pista può invece partire dai Boot Camp: un corso intensivo da 3 ore al giorno pensato per principianti super motivati. Ogni sessione esplora uno stile diverso – Boogie Woogie, Lindy Hop, Balboa e Jive – e promette, alla fine, di far ballare chiunque. Le lezioni si svolgono nella suggestiva Rotonda a Mare, e già il luogo vale l’esperienza.

In tre nuove location – Palestra Scuola Pascoli, Palestra Scuola Fagnani e Lapsus – e come sempre alla Rotonda a Mare, gli allievi saranno guidati dai migliori insegnanti in circolazione, dei veri e propri fenomeni provenienti da ogni parte dell’emisfero, dagli USA al Giappone e da tutta Europa. Alexsia Ghezzo (ITA), Carolina Lampugnani (ITA), Dimitri Masotti (ITA), Francesco Pezzo (ITA), Gosia Aniolkowska (PL), Jay Cee (FR), Katja Završnik (SLO), Lizette Rönnqvist (SWE), Lucy Sanders (UK), Markus Rosendal (SWE), Minn Vo (USA), Moe Sakan (JAP), Mona Reithmeier (DE), Rasmus Holmqvist (SWE), Sailor Mike (USA), Viktor Edlund (SWE), Wilma Edlund(SWE).

Le iscrizioni possono essere fatte anche al momento, compatibilmente con la capienza della classe, al costo di 29 € a persona per la singola ora di lezione, presentandosi nella sede del corso qualche minuto prima dell’inizio della lezione, oppure iscrivendosi al giornaliero o a un full camp presentandosi nelle rispettive casse.

Ma non finisce qui durante dal 2 al 10 agosto, come sempre ci saranno anche le lezioni di ballo gratuite all’Hawaiian Beach dalle 11 alle 12 e all’Hera Dance Floor alla Rocca Roveresca dalle 18 alle 19 assieme ai maestri Luca Rizzioli (ITA) e Carlotta Mignani(ITA), per imparare in tranquillità i passi, per un piccolo ripasso, o trovare nuovi partner di ballo!

E per esercitarsi e scatenarsi ancora e ancora, oltre alle piste da ballo all’Hawaiian Beach, al Mascalzone e all’Hera Dance Floor alla Rocca Roveresca, tutti i giorni dal 2 al 10 agosto, Piazza Roma diventerà un’altra grande protagonista delle serate danzanti del Summer Jamboree, con l’Airstream Dance Corner realizzato in collaborazione con il Caffè Pasquini e Casa del Costume. Dalle 18:00 alle 24:00 si trasformerà in un dance floor all’aperto con la musica anni ’40 e ’50 dei migliori DJ provenienti da tutto il mondo. Ogni sera, inoltre, dalle 21:00 alle 22:30, ci sarà una selezione dedicata solo al Balboa, per gli amanti dei ritmi jazz e swing veloci.

E per chi non è mai stanco tornano gli iconici party “MUSIC AND DANCE BY THE SEA” alla ROTONDA A MARE: una pista da ballo che si apre sul mare e una colonna sonora che attraversa i decenni d’oro della musica — dagli sfavillanti anni ’20 ai ruggenti ’50 – ogni sera dall’1 al 10 agosto (escluso il 7) dalla mezzanotte alle 4. Le serate sono quasi tutte sold out, presentandosi in tarda serata si può avere la possibilità di entrare man mano che la pista si svuota.

Da non dimenticare martedì 5 agosto 2025, il Summer Jamboree Hera Dance Contest nella grande pista di Piazza Garibaldi: un contest di ballo per coppie (leader e follower), ad iscrizione gratuita, aperto a tutti gli stili di ballo swing e con la giuria composta dagli insegnanti del Summer Jamboree Dance Camp e Boot Camp.

Il Summer Jamboree è organizzato dalla società Summer Jamboree, sostenuto e promosso dal Comune di Senigallia con la collaborazione di Regione Marche e la partecipazione della Camera di Commercio di Ancona e degli sponsor privati BCC Fano, Instax Fujifilm, Aperol, Gruppo Hera, Birra Bud, Birra Corona. Partner etico: Lega del Filo d’Oro.