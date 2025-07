Criticità idraulica e temporali: allerta gialla sulle Marche anche martedì 29 luglio 2025 Nuovo avviso meteo dalla Protezione Civile Regionale

La Protezione Civile Regionale, in data 28 luglio, ha emesso il messaggio di Allertamento n. 41/2025 per criticità idraulica e temporali per tutta la giornata di martedì 29 luglio 2025.

Per la nottata fra lunedì e martedì e per la mattinata successiva sono previste ancora precipitazioni a carattere di rovescio di temporale che, localmente, potranno assumere carattere di forte intensità. La creazione di un minimo depressionario al suolo farà aumentare la ventilazione dai quadranti nord orientali lungo la costa con velocità media di vento moderato o teso e raffiche fino a vento forte o burrasca. Contestualmente lo stato del mare sarà molto mosso con possibilità di mareggiate lungo le coste esposte. Sia l’intensità del vento che lo stato del mare sono previsti in attenuazione nel corso del pomeriggio, così come le precipitazioni che andranno via via ad esaurirsi. Nella prima parte della giornata, ovvero quando le precipitazioni, a carattere impulsivo, saranno più diffuse e anche a causa delle cumulate verificatesi già dal pomeriggio del giorno prima, si potrebbero determinare innalzamenti, generalmente localizzati, nel reticolo idrografico, soprattutto il minore.

Il messaggio è stato disposto nel rispetto delle procedure per il rischio meteo, idrogeologico ed idraulico della Regione Marche in vigore dallo scorso 3 aprile 2017.

Per eventuali aggiornamenti i cittadini sono invitati a informarsi e a seguire il sito ufficiale della Protezione Civile di Senigallia www.protezionecivilesenigallia.it ; la pagina Facebook dell’Ente; gli organi di informazione, in particolare, i portali locali www.viveresenigallia.it e www.senigallianotizie.it; le frequenze delle radio locali Radio Velluto (99.6) Radio Arancia (92.6 o 103.8) e Radio Duomo (95.2).