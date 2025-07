“Nemmeno quest’anno garantiti i treni speciali per il Summer Jamboree di Senigallia” "Ancora non elargito il contributo della Regione, ma, al solito, Olivetti difende Acquaroli"

Summer Jamboree, Bomprezzi (PD): Regione e Comune allo sbando, anche quest’anno treni speciali non garantiti e traffico completamente in tilt.

Il Summer Jamboree è l’evento di punta dell’estate marchigiana, un patrimonio culturale e turistico che merita rispetto. E invece, a poche ore dall’avvio ufficiale, la Regione Marche non ha ancora erogato il contributo 2024 da 150.000 euro. Un ritardo inaccettabile, che dimostra l’inefficienza dell’amministrazione Acquaroli.

E mentre il sindaco Olivetti difende politicamente d’ufficio la Regione, dimentica che quella somma era stata messa a bilancio. Difende l’indifendibile, come fa Acquaroli che da un lato promette milioni e tempi per Ponte Garibaldi, dall’altro non finanzia nemmeno i treni speciali per il festival, con conseguenze devastanti sul traffico cittadino. Conseguenze che vediamo già esserci in questi giorni per la geniale idea di aver bloccato il traffico sulla complanare, per tre giorni di fila, da lunedì a mercoledì.

Siamo davanti a una gestione disorganizzata e autoreferenziale. Basta selfie da campagna elettorale: servono risorse vere e un’idea chiara di città e di turismo.

Il Summer Jamboree merita rispetto e risorse adeguate, non propaganda.

Chantal Bomprezzi