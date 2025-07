“Mangialardi e Romano si lamentano sempre” "Mi sono ormai rassegnato a sentire sempre le loro lamentele", sottolinea Malerba

91 Letture Politica

Mi sono rassegnato ad ascoltare tutti i giorni i lamenti ipocriti di due dei massimi esponenti cittadini del Partito Democratico.



Il primo, il caro ex Sindaco Mangialardi, in ogni suo proclama parla come se avesse vinto già le elezioni, da qualche giorno non parla più osannando l amico Ricci, per lui già governatore delle Marche, ma su’ questo argomento sbandierato e dato per sicuro ai quattro venti si è chiuso in religioso silenzio, non lo cita più.

Però pur demoralizzato, gli devo riconoscere che sia lui che l amico Romano non smettono per quanto riguarda l alluvione e la sanità di raccontare falsità allucinanti.

Sembra che i due esponenti del PD nel 2014 e gli anni conseguenti siano vissuti su’ Marte.

Purtroppo non erano su’ Marte, ma a Senigallia e dopo l alluvione del 2014 con incarichi istituzionali non da poco insieme al compagno di merende Ceriscioli non hanno fatto assolutamente niente per tutelare l aspetto idrogeologico dei nostri fiumi.

Romano non richiedeva dopo il 2014 incontri urgenti per le vasche di contenimento, non manifestava pubblicamente le sue preoccupazioni, se ne stava in un cantone silenzioso.

Mangialardi, gli devo dare atto qualcosa ha fatto, il nuovo Ponte 2 giugno è stata una sua grande idea, se andate a vedere le proposte regionali di Ceriscioli, i disegni di come doveva essere quel ponte sono molto simili alle proposte del nuovo Ponte Garibaldi, ma lui disse no, quell estetica ci penalizza e Ceriscioli l ha ascoltato e indovinate cosa è successo? Bravi avete capito, siamo andati sott’ acqua e lo dobbiamo rifare quel ponte nuovo con un ulteriore spesa di 3.500 000 euro. Romano ti devi preoccupare di queste cose e non di incontrare Babini che ha da fare, perché noi chiacchieriamo poco e facciamo molto e non prendiamo in giro le persone che sanno benissimo che stiamo lavorando alacramente da tre anni per rimediare alle vostre mancanze.

Avete avuto la bellezza di sei anni per mettere in sicurezza il Misa e Nevola, niente di niente e adesso dopo la tragedia del 2022 volete dare consigli a noi che abbiamo investito 400 milioni di euro per la protezione dei cittadini di Senigallia e di tutti i paesi della vallata. Per la Sanità è vero, non abbiamo la bacchetta magica, come per l alluvione del 2022 Acquaroli c’è l ha messa tutta, ma non dimentico che avete chiuso 13 ospedali nel territorio marchigiano, avete fatto leggi nei vostri governi che non hanno rimpiazzato i medici che andavano in pensione e pur con la pandemia che ci ha bloccato stiamo rimettendo in piedi ciò che avete distrutto negli anni. Siamo in campagna elettorale per le regionali e tra’ un anno si vota per Senigallia, un po’ di dignità e meno menzogne mi chiedo si possono evitare all ascolto? Non vi chiedo un mea culpa, ma almeno un minimo di obiettività quella si.

Nicola Malerba coordinatore Fratelli D Italia valli Misa e Nevola