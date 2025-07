Ancora Baracche e Burattini a Senigallia e Corinaldo Si inizia però il 29 a Castiglioni di Arcevia

71 Letture Cultura e Spettacoli

Tra baracche e burattini, marionette e teatro d’attore, proseguono gli spettacoli sotto le stelle di sette comuni della provincia di Ancona – Arcevia, Chiaravalle, Corinaldo, Ostra, Senigallia, Santa Maria Nuova e Serra San Quirico – grazie al festival di teatro ragazzi e di figura “Ambarabà” organizzato e diretto da Teatro Giovani Teatro Pirata.



Martedì 29 luglio ore 21:30 l’appuntamento è nel centro storico di Castiglioni di Arcevia con i burattini tradizionali della storica Famiglia Monticelli, in scena con un ulteriore capitolo della saga di Fagiolino. “Il grande trionfo di Fagiolino” è il titolo della produzione del Teatro del Drago, che vede Fagiolino diventato uno dei più ricchi agricoltori del regno di Tracia. Dovrà, per amore della bella bella Altea, Principessa nel regno di Tracia, affrontare le stregonerie del malefico Mago Norandino; con l’aiuto della Fata Alcina prima ruba la “nocciolina fatata” al Diavolo Farfarello, poi guarisce la Principessa dal sortilegio del Mago, e infine affronterà Norandino a suon di sane randellate. Si concluderà lo spettacolo con Fagiolino pastore che diventerà prode guerriero e sposo prediletto della bella Altea.

Mercoledì 30 luglio ore 21.30 a Senigallia il Cortile della Scuola Pascoli accoglie “I musicanti di Brema”, una produzione TeatroPerDavvero di e con Marco Cantori, e con le musiche e canzoni di Diego Gavioli e Marco Cantori. Attori, musica dal vivo e body percussion danno vita alla favola dei Fratelli Grimm di cui sono protagonisti un asino zoppo, un cane sdentato, un gatto senz’unghie ed un gallo con un’ala rotta. Rifiutati dai padroni decidono di partire per la città di Brema per farsi assumere dall’orchestra musicale cittadina. Durante il viaggio s’imbattono nella casa dei briganti, dentro alla quale intravedono una tavola piena di cose buone da mangiare. Ma bisogna liberarsi dei briganti e l’unico modo per riuscirvi è quello di collaborare insieme. Gli animali così raggiungono il loro scopo e trovandosi bene insieme si fermeranno a vivere nella loro nuova casa.

Giovedì 31 luglio ore 21.30 in piazza Il Terreno, a Corinaldo, va in scena lo spettacolo “Le avventure di Pulcino” una produzione Teatro Giovani Teatro Pirata con testo e regia di Francesco Mattioni, Diego Pasquinelli, Silvano Fiordelmondo, interpreti Lucia Palozzi / Carmela Di Marte, scene e pupazzi di Marina Montelli. È la storia di un tenero pupazzo di stoffa in cerca della sua mamma, e che trova aiuto in Gelsomina, un po’ barbona e un po’ bambina, e in 3×2 uno strampalato anatroccolo proveniente dallo spazio. Lo spettacolo è realizzato tramite l’uso di oggetti di recupero, con pupazzi mossi su di un grande tavolo che trasformandosi, diventa di volta in volta la base per le scene. Il tutto arricchito da musiche originali e canzoni cantate dal vivo.

Il festival “Ambarabà” si avvale del sostegno dei Comuni, del MiC e della Regione Marche, in collaborazione con Amat, CMS, Assitej Italia, Unima, Rete delle Culture.

INGRESSO SPETTACOLI

Posto unico € 5.00 Bambini sotto i 3 anni € 0.50

Biglietti in vendita dalle 20.30 c/o luogo dello spettacolo

INFO: Teatro Giovani Teatro Pirata

tel 0731 56590 – 334 1684688

biglietteria@teatrogiovaniteatropirata.it

lun/ven 9.00/13.00

www.teatrogiovaniteatropirata.it