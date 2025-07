“Ricci, vai avanti” "Che dire del treno turistico di Baldelli?"

109 Letture Politica

A leggere dai giornali sembra che l’accusa a Ricci sarebbe quella di aver fatto azioni non per interesse personale ma per aumentare il “consenso politico”.

Se fosse vera questa impostazione sarebbe quasi impossibile fare politica perché ogni azione può essere interpretata con quell’obiettivo. Con questa logica cosa potremmo dire all’Assessore regionale Baldelli a proposito del treno turistico Ancona-Pergola , città dove ha fatto il Sindaco e suo cuore elettorale ? Quanto costa alla Regione e alle ferrovie portare dei turisti sul territorio che lo voterà? E questo potrebbe valere per tanti atti di tanti amministratori. Il PSI è garantista e in attesa che tutto si chiarisca, chiediamo a Ricci di andare avanti nella campagna elettorale con maggiore forza e determinazione.

PSI Marche