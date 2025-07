MArCHESTORIE Show: successo per l’anteprima di Senigallia Poesia, borghi e musica con Alberto Bertoli, Roberta Giallo, Giacomo Recchioni e Alessandro Moscè

Ha preso il via con successo da Senigallia MArCHESTORIE Show – Aspettando il Festival, il primo di cinque appuntamenti speciali che accompagneranno il pubblico verso la V edizione del Festival MArCHESTORIE – Poesia di Teatri, con la direzione artistica di Paolo Notari e Davide Rondoni, e la conduzione di Alvin Crescini in programma dal 13 settembre al 16 novembre 2025.

“MarCHESTORIE è un viaggio che ci porta a riscoprire l’anima delle Marche, una terra intrisa di storia e poesia. – Ha spiegato al pubblico il direttore artistico Paolo Notari – In questa edizione, porteremo 80 storie in 80 borghi con spettacoli, performance poetiche, atelier, residenze d’autore e narrazioni legate al patrimonio culturale diffuso. Il tema centrale di quest’anno, “Poesia di Teatri”, intreccia l’anima dei borghi con la tradizione teatrale e poetica delle Marche, da Leopardi a Cecco d’Ascoli, fino ai contemporanei. Celebriamo i poeti che hanno tracciato le vie della nostra cultura e il legame indissolubile tra le parole e i luoghi che le hanno ispirate. I borghi marchigiani, con le loro storie e le loro tradizioni, diventano così palcoscenici vibranti di emozioni, dove la poesia si fa esperienza condivisa”.

La serata di apertura a Senigallia, condotta brillantemente da Alvin Crescini ha conquistato, in un crescendo di emozioni, i numerosi presenti nella centralissima Piazza Roma, grazie ad un coinvolgente spettacolo di musica, parole e radici.

Ad aprire lo spettacolo, la voce e il talento della cantautrice Roberta Giallo, originaria di Senigallia, che ha collaborato con grandi artisti come Lucio Dalla. Roberta ha incantato il pubblico con l’interpretazione di brani del maestro bolognese, offrendo intense suggestioni.

Al centro della serata, il dialogo tra Paolo Notari e il cantautore Alberto Bertoli, figlio del grande Pierangelo Bertoli. Tra ricordi personali e musica dal vivo, l’artista, accompagnato dai musicisti Guido Pellati (chitarra) e Moreno Bartolacelli (tastiere e programmazioni), ha interpretato alcuni dei brani più amati del padre: “A muso duro”, “Il pescatore”, “Per dirti t’amo”, “Chiama piano”, le sue “Cervia” e “Star con te” e l’intramontabile “Spunta la luna dal monte”, creando un’atmosfera densa di emozioni che ha avvolto in un grande abbraccio l’intera piazza.

Sul palco di Senigallia, l’antropologo Giacomo Recchioni ha condotto un affascinante viaggio nel tempo: dalle origini dei villaggi pre-romani alla nascita dei borghi, sorti sulle alture per proteggersi dalle invasioni. “I borghi sono luoghi in cui si vive meglio – ha detto – il tasso di cortisolo è più basso… e si vive più a lungo“.

Alessandro Moscè, scrittore e poeta, ha tracciato un percorso letterario attraverso i borghi della memoria. Dalla Pergola di Paolo Volponi alla Macondo di Gabriel Garcia Marquez, “i borghi – ha detto – “sono carichi di storia, forieri di grandi immaginazioni e capaci di custodire il passato come pochi altri luoghi”.

Un videomessaggio di Davide Rondoni, co-direttore artistico del festival, ha infine offerto uno spunto poetico sullo spirito dell’iniziativa, ricordando quanto le Marche si prestino a un racconto profondo, poetico e corale.

Le prossime tappe di “MArCHESTORIE Show – Aspettando il Festival” aperte al pubblico, con inizio alle ore 21, saranno: il 30 luglio con i New Trolls a Macerata in Piazza della Libertà; il 5 agosto con Filippo Graziani a San Benedetto del Tronto, in Piazza Matteotti; l’11 agosto a Marina di Altidona, Lungomare, Piazza Garibaldi e il 13 agosto a Fano, Ex Chiesa San Francesco con la Fisorchestra Marchigiana diretta dal M. Daiana Dionisi

Per informazioni: www.marchestorie.it