MALUPA va a gonfie vele La barca a vela inclusiva è un'opportunità per rilanciare Senigallia come città accogliente

Anche quest’anno MALUPA, la barca a vela inclusiva, solca con orgoglio lo splendido litorale Adriatico (e non solo) portando allegria, spensieratezza, inclusione e libertà per tutti!

MALUPA mantiene le sue promesse: da tre anni è la barca a vela messa a disposizione dalla Fabbrica dei Sogni ai giovani e meravigliosi istruttori dell’Associazione Velica Senigallia per l’ormai tradizionale Corso di Vela per Velisti speciali.

Sono già oltre 120 i partecipanti all’edizione 2025, accompagnatori e giovani con disabilità.

Malupa ha fatto bella mostra di sé partecipando a giornate veliche di festa e incontro con gli amici dell’associazione Nautica Marina Vecchia, con la Lega Navale alla Marina dei Cesari e collaborando con il Club Nautico di Senigallia; Malupa ha catturato l’attenzione e il sostegno del Presidente Raffaele Mancuso della Lega Navale di Marzocca, nonché delegato Regionale Marche – Emilia Romagna della Lega Navale Italiana e ha accolto l’invito dalla Uisp Jesi all’interno delle iniziative promosse con Balneabile ai bagni 102; Malupa ha partecipato con l’equipaggio della Fabbrica dei Sogni alla bellissima giornata della Veleggiata per la Vita 2025 e a manifestazioni in giro per l’Italia: dal Lago Trasimeno, a Desenzano del Garda e, a settembre all’isola d’Elba in occasione della XX edizione dell’Elbaman Triathlon.

Importante la presenza di Malupa ai week-end dell’X Master in accordo con il Comitato Italiano Paralimpico e le proposte inclusive dello Stand INAIL.

Insomma una vitalità tutta da scoprire ancora e con cui prendere il largo per emozionarsi in maniera sana, rispettando l’ambiente, facendo uno degli sport più belli del mondo, all’aria aperta, in compagnia degli amici, baciati dal sole e dall’acqua del mare!

Malupa è un’opportunità per rilanciare Senigallia come città accogliente e inclusiva.

Di Malupa parla così l’Intelligenza artificiale: “Malupa” è il nome di un progetto che ha dato vita a una barca a vela-scuola, progettata per essere accessibile e inclusiva, in particolare per persone con disabilità. La classe “Malupa 5.0” è quindi riferita a questa specifica imbarcazione, che è stata sviluppata con l’obiettivo di favorire la socializzazione e l’integrazione attraverso la vela.

E’ impossibile oramai farne a meno!

A Senigallia La fabbrica dei Sogni aspetta tutti per un’avventura indimenticabile.

La Fabbrica dei Sogni