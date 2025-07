“Tanta partecipazione per il cambiamento” Il Pd Senigallia dopo l'incontro di Ancona con Matteo Ricci

Abbiamo partecipato venerdì 11 luglio ad Ancona insieme a migliaia di persone del nostro partito e dei partiti di coalizione ad una piazza che parlava di unione, di coraggio, di partecipazione per il cambiamento.

Una piazza raccolta attorno a Matteo Ricci, europarlamentare PD e candidato alla presidenza della Regione Marche, che ha presentato le 7 liste a sostegno della sua candidatura: Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Progetto Marche, Matteo Ricci Presidente, Progetto Civico – Avanti con Ricci, Pace Salute Lavoro.

Una piazza che con forza ha rivendicato diritti, lavoro, sanità pubblica, cultura per la nostra regione Marche, impoverita da 5 anni di malgoverno, di silenzi assordanti alle richieste dei cittadini e delle cittadine, degli imprenditori e imprenditrici, dei lavoratori e delle lavoratrici, degli operatori sanitari e dei giovani, costretti a lasciare la nostra terra per assenza di prospettive:

“La coalizione che rappresento è tenuta insieme dai valori che abbiamo in comune, di chi rivolge lo sguardo verso il futuro e che soprattutto guarda la società con gli occhi degli ultimi, perché noi siamo felici se prima stanno meglio gli altri. Questa è la differenza tra questa piazza e la piazza della destra, che è quella del potere.”

Queste le parole di Matteo Ricci che hanno accompagnato la presentazione delle liste e del suo ricco programma.

L’obiettivo primario è rimettere al centro i più deboli, il sociale, la sanità pubblica che è in crisi profonda e riportare le Marche ad essere regione protagonista e competitiva, non più la cenerentola d’Italia. È un progetto serio e concreto che mette al centro le persone, la sanità pubblica, lo sviluppo e l’innovazione delle imprese (anche investendo nell’intelligenza artificiale), la tutela delle aree interne, il lavoro, l’ambiente e il sociale. È un piano che nasce dall’ascolto di chi vive nei territori e che vuole rispondere in modo efficace alle tante criticità lasciate irrisolte dal governo regionale uscente. È un piano che mette al centro gli interessi dei marchigiani, prima che quelli di partito:

“Ho letto che il sindaco di Ancona Silvetti ha proposto Ancona come Città della Cultura, seguendo il percorso che abbiamo fatto con successo a Pesaro. A Silvetti dico che se sarò io il Presidente della Regione, avrà da me e da noi tutto il sostegno possibile.”

Per guardare al futuro serve questa visione, serve unità, una parola che abbiamo riscoperto forte e tenuta insieme dai valori che abbiamo in comune, di chi rivolge lo sguardo verso il futuro e che soprattutto guarda la società con gli occhi degli ultimi.

Con orgoglio, condividiamo la grande responsabilità di ridare una speranza ai marchigiani con una campagna popolare, al fianco dei cittadini e delle cittadine, di confronto, ascolto vero e proposte serie.