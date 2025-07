“Mangialardi più che un politico un uomo di cabaret” "Interpreta i fatti a modo suo e con tanta immaginazione"

Mangialardi, più che politico si scopre uomo di cabaret.

Come si diceva tempo fa’ il nostro Maurizio ‘ Ha fatto la battuta’

Immaginate che per quanto riguarda il nuovo ospedale Inrca che è in via di termini dei lavori a Camerano di Ancona, ha scomodato nientemeno che il mitico Scuretto di Corinaldo paragonandolo al Governatore Acquaroli. Sinceramente, leggendo il suo articolo ho sorriso, un accostamento che non ha ne’ capo ne’ coda, ma almeno ci ha riportato alla mente un personaggio storico di Corinaldo dimostrando tanta ironia. Voglio rimanere sulla sua lunghezza d onda, portando anche io alla ribalta un personaggio anconetano, l arcinoto ” Ca’ di Luzi. La leggenda narra che Luzi era uno che le sparava grosse, un bugiardo matricolato, noioso e presuntuoso ed aveva un cane che sentendolo sempre parlare, sbraitare, raccontare palle alla fine si gettò dal balcone e si suicido’.

Da lì nacque il detto, Attento che se continui così fai la fine del Ca’ di Luzi. Nel sentire giornalmente le uscite sulla stampa del PD e del suo leader indiscusso, mi scusi la Bomprezzi se l ho declassata, ma mentre lei fa’ dichiarazioni senza leggere i comunicati, Mangialardi li legge, ma li interpreta sempre a modo suo con tanta immaginazione e in maniera distorta che delle volte l istinto del cane al suicidio viene anche a me per le tante balle della sinistra. Torniamo adesso al nodo della questione, il nuovo ospedale Inrca dove ha accusato Acquaroli di inaugurare le facciate e quindi citando Scuretto, il suddetto ospedale non ha soltanto la facciata, ma tutta la struttura completa, Mangialardi ha dimenticato di dire che l ospedale sarà ultimato nel Gennaio del 2026,

quindi tra’ sei mesi ed è molto difficile che ci sia solo la facciata, ma probabilmente qualcosa di molto più consistente edificato. In questa campagna elettorale per la Regione hanno detto di tutto per confondere le persone e già ne abbiamo sentite di cotte e di crude, pensate nei prossimi due mesi che ci aspettano quante ne sentiremo, ci hanno incolpato di tutto finanche del cambiamento climatico, in questi cinque anni che non hanno governato sia in Regione che Senigallia da come scrivono non si è fatto nulla di buono, io credo invece che i cittadini si sono accorti che le Marche e Senigallia sono andate avanti rimediando con difficoltà a tutti i disastri combinati in precedenza e ci impegneremo sempre di più per andare avanti con maggiore determinazione nell azione del Governo Regionale. Concludo anche io con una battuta all amico Mangialardi sperando che il processo all Aquila dove è stato rinviato a giudizio per l alluvione del 2014 si concluda nel migliore dei modi, l ha scampata sempre, la scampera’ anche questa volta, ma la sostanziale differenza sta’ in una affermazione molto semplice, il PD non apriva nuovi ospedali, negli anni precedenti ne ha chiusi 13 con le conseguenze che sono sotto gli occhi di tutti, noi invece li riapriamo per tutta la Regione da San Benedetto a Pesaro, Mangialardi non era il caso di scomodare Scuretto, per come avete governato la Regione e Senigallia negli anni precedenti, Attila per voi è il personaggio giusto.

Nicola Malerba