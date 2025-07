Forum del Lavoro a Pesaro: i dati su politiche attive e della formazione nelle Marche Attività della Regione per agevolare ingresso a mondo del lavoro

“Oggi si fa il punto sulle tante attività svolte in questi anni, non un’eredità ma un focus su quanto è stato fatto di proficuo per lasciare traccia di un percorso che ci auguriamo possa continuare per costruire futuro”.

Così l’assessore regionale al Lavoro e alla Formazione professionale, Stefano Aguzzi, al Forum del lavoro di venerdì 11 luglio a Pesaro nel corso del quale sono state illustrate le attività svolte dalla Regione Marche per agevolare l’ingresso nel mondo del lavoro attraverso l’attuazione di politiche attive e della formazione.