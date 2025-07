Farmaci carenti, Marche approvano progetto sperimentale per gestione centralizzata Canale unico regionale per richiesta, approvvigionamento e distribuzione dei farmaci importati, centralizzando fasi processo

La Giunta regionale ha approvato il progetto sperimentale per la gestione centralizzata dei farmaci carenti. Obiettivo dell’intervento è garantire una risposta tempestiva ed efficiente alle criticità legate alla disponibilità di medicinali essenziali sul territorio marchigiano.

“Questo progetto sperimentale rientra nell’impegno che abbiamo assunto come Giunta regionale per garantire ai cittadini il diritto alla salute e alla cura, anche tramite il rafforzamento dell’equità nell’accesso ai farmaci sul territorio regionale, pur in situazioni di emergenza o scarsità – dichiara il vicepresidente e assessore alla Sanità Filippo Saltamartini – Poniamo un ulteriore tassello nel percorso di ammodernamento della sanità e di potenziamento dei servizi a beneficio dei cittadini”.