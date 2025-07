Simona Antonietti responsabile Forza Italia Valle Misa e Nevola Nomina in vista della prossima tornata elettorale

In una mossa strategica che rafforza la presenza di Forza Italia sul territorio e consolida le ambizioni del centrodestra in vista delle prossime scadenze elettorali, l’avvocato Simona Antonietti è stata ufficialmente nominata Coordinatrice dell’area Valli Misa e Nevola.

La decisione, formalizzata dal Coordinamento Provinciale di Ancona, affida alla Antonietti un compito primario nel percorso strategico che mira alla riconferma di Francesco Acquaroli alla presidenza della Regione Marche.

La nomina dell’avvocato Simona Antonietti, comunicata dal Segretario Provinciale di Forza Italia di Ancona, non è un semplice avvicendamento ma un chiaro segnale della volontà del partito di investire su figure di comprovata competenza e radicamento territoriale. L’area di responsabilità della nuova Coordinatrice include ben otto comuni: Barbara, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Ostra, Ostra Vetere, Serra de’ Conti, Arcevia e Trecastelli. Una zona strategica che, per la sua estensione e la sua eterogeneità, richiederà un impegno costante e una profonda conoscenza delle dinamiche locali che si attendono risposte importanti dalla politica regionale.

La scelta di Simona Antonietti non è casuale. La sua precedente esperienza come commissario comunale di Corinaldo per Forza Italia, a partire dal maggio 2022, ha già dimostrato il suo impegno e la competente partecipazione. All’epoca, Gianluca Pasqui, commissario provinciale ne sottolineò il contributo, rilevando come la sua presenza avesse “risvegliato l’animo liberale di tanti cittadini Corinaldesi” e come le sue “indubbie capacità” fossero garanzia di una politica attenta alle esigenze dei cittadini. Simona Antonietti, infatti, si è sempre distinta per la sua dedizione nel promuovere i valori popolari e cattolici che sono il cuore dell’identità di Forza Italia.

A rafforzare ulteriormente il suo profilo c’è la sua solida carriera professionale, avviata ormai da oltre vent’anni. In qualità di avvocato, specializzata in diritto civile presso l’Università di Camerino e nelle professioni legali all’Università di Macerata, abilitata al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle Giurisdizioni Superiori, Simona Antonietti porta con sé una metodologia rigorosa e una capacità di analisi critica. La sua formazione accademica le ha fornito le basi per affrontare le complessità legislative e burocratiche, un’abilità preziosa nell’arena politica. Questa preparazione le consente di affrontare le questioni politiche e amministrative con un approccio pragmatico alla realtà, basato sulla conoscenza delle norme, elementi fondamentali per una gestione efficace del territorio e per la proposizione di soluzioni concrete.

La nomina di Simona Antonietti si inserisce in un quadro politico regionale in fermento. Il vicepremier e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, ha sottolineato la necessità di personalità serie e preparate, capaci di incarnare e trasmettere il pensiero politico e le idee del partito a livello locale. Forza Italia si posiziona come “la forza rassicurante delle Marche”, un baluardo di stabilità e concretezza che intende tradurre i programmi politici in “cose concrete” per i cittadini.

In questo scenario, il contributo dei moderati della provincia di Ancona, che si ispirano ai principi del Partito Popolare Europeo, diventa non solo significativo ma decisivo. La loro capacità di intercettare il consenso e di rappresentare una visione politica equilibrata e costruttiva sarà fondamentale per il successo della coalizione di centrodestra. La scelta, ricaduta sull’avvocato Simona Antonietti in un’area così cruciale come la Valle Misa e Nevola, rappresenta un tassello fondamentale di questa strategia, un investimento su una personalità capace di ritrovare e unire le energie necessarie per raggiungere gli ambiziosi obiettivi che Forza Italia si è prefissata nelle Marche.

La partita per la riconferma di Francesco Acquaroli passa anche e soprattutto da qui, dalla capacità di Forza Italia di rafforzare le proprie radici e di parlare direttamente al cuore del proprio elettorato in un territorio così duramente provato dagli eventi alluvionali del 2022.

Da Forza Italia Valle Misa e Nevola