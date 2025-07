Da Regione Marche bando reinserimento donne con pregressa patologia tumorale Cinque progetti per il ritorno nella vita sociale e lavorativa

Cinque progetti integrati, uno per ogni provincia, per il reinserimento nella vita sociale e lavorativa delle donne disoccupate che hanno affrontato una patologia tumorale.

“Si tratta di un bando importante e utile che caratterizzata molto positivamente le attività della Regione Marche – spiega l’assessore al Lavoro Stefano Aguzzi – Pubblicato l’8 luglio con scadenza al 26 settembre il bando, per cui la Regione ha stanziato complessivamente 750.000 euro a valere sul POR FSE+ 2021/2027, offre alle beneficiarie un percorso integrato e personalizzato di supporto che includa non solo opportunità concrete di orientamento e inserimento lavorativo tramite borse lavoro, ma anche un sostegno umano e sociale fondamentale per favorire il recupero e la crescita personale. Per un reinserimento pieno nella vita sociale dopo la malattia oncologica, da protagonista, guardando avanti con fiducia e reinserirsi oltre che nel mondo del lavoro anche nella società”.