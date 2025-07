Iniziativa a Senigallia del Coordinamento Marche per la Palestina – VIDEO e FOTO Registrato in spiaggia un filmato in solidarietà con tre giovani attivisti palestinesi incarcerati da mesi in Italia

Nel pomeriggio di martedì 8 luglio la spiaggia libera presso il molo di Senigallia ha ospitato un breve ma significativo momento creativo di comunicazione.

Il Coordinamento Marche per la Palestina ha organizzato la registrazione di un breve video in solidarietà con tre giovani attivisti palestinesi incarcerati da mesi in Italia, Anan Yaeesh, Ali Saji Rabhi Irar e Mansour Doghmosh, sotto processo in ragione del loro attivismo nella resistenza contro l’occupazione coloniale israeliana in Cisgiordania.

Proprio in questi giorni attraversano presso il Tribunale dell’Aquila un momento importante di una vicenda legale che ha assunto fin da subito i connotati di un giudizio politico contro la resistenza palestinese.

Come Coordinamento Marche per la Palestina vogliamo esprimere la nostra solidarietà ai processati e continuiamo a proporre sul territorio delle Marche azioni di protesta, boicottaggio e informazione a favore della resistenza palestinese e contro il genocidio in atto a Gaza.

Senigallia si è sempre dimostrata una città attenta e solidale ai diritti dei popoli ed anche martedì lo ha dimostrato ospitando sulle sue belle spiagge un messaggio di solidarietà internazionalista.

da Coordinamento Marche per la Palestina