A Iobook “Le cose non sono più come prima” L'autore Marco Ferri ospite nella libreria di Senigallia

Giovedì 10 luglio alle 21,15 presso la libreria iobook, Marco Ferri presenta “Le cose non sono più come prima” (peQuod 2025) in dialogo con Antonio Maddamma.



Una bacheca abbandonata e quello che nel tempo succede lì attorno, due coniugi nella sala d’attesa per un colloquio di lavoro, un conferenziere improbabile e una lectio brevis di economia che è come l’ottava meraviglia dei savi alchimisti della Macedonia, finte recensioni e strane assemblee in un futuro spettrale e demagogico, poeti che recitano sulla Luna e quello che ne resta dopo un disastroso viaggio di ritorno, la delusione di una prof di filosofia che riapre i libri delle sue illusioni giovanili e i deliri della demenza senile, e infine: chi è davvero un ospite su questo pianeta?

L’ingresso è libero ma si consiglia la prenotazione su eventbrite cliccando al link di seguito: https://www.eventbrite.it/e/marco-ferri-presenta-le-cose-non-sono-piu-come-prima-tickets-1447489884209?aff=oddtdtcreator