Presentato X Masters 2025

La giungla urbana più attesa dell’estate sta per aprire le sue porte. Dal 12 al 20 luglio, la spiaggia di velluto di Senigallia si trasformerà nella “Jungle Beach” per la 14ª edizione di 105XMasters,

l’evento che unisce adrenalina sportiva, grandi concerti e divertimento a 360 gradi. Nove giorni di pura energia sul Lungomare Mameli, con un programma che si preannuncia il più ricco di sempre, presentato oggi in conferenza stampa e scandito dal ritmo di Radio 105, radio ufficiale della manifestazione.

L’ESPERIENZA SPORTIVA: TRA GRANDI RITORNI E NUOVE DISCIPLINE

Con oltre 30 discipline sportive, il villaggio di 40.000 mq offrirà attività per ogni livello ed età. L’inaugurazione, come da tradizione, sarà affidata all’Albarun all’alba di sabato 12 luglio, una corsa non competitiva (10 km) e una passeggiata (6 km) per vivere la magia della città e della sua spiaggia.

Il palinsesto sportivo si arricchisce sempre di più, dalle tante competizioni e campionati come il beach rugby e il cross challenge, il beach handball e il beachflag, ai diversi workshop di arti marziali con un’area MMA potenziata, che ospiterà anche un workshop esclusivo con Alessio Sakara, leggenda italiana delle MMA e veterano UFC.

Tante attività in area mare con i watersport come il jetsurf, l’efoile drive, il flyboard, il sup, il windsurf ed il kitesurf.

Tornano a grande richiesta lo show di Freestyle Motocross con Vanni Oddera, Massimo Bianconcini, Diego Manenti e Jack Gandino. L’offerta si completa con un palinsesto Fitness mai così vasto (yoga, pilates, zumba, HIIT e le novità tamboo e just barre), l’XM Hip Hop Camp con workshop di breaking e popping e il programma “Only4kids” per i più piccoli.

LA RIVOLUZIONE DIGITALE: L’APP UFFICIALE XMASTERS

L’edizione 2025 segna una svolta digitale: l’intera esperienza sarà gestibile tramite l’app ufficiale XMasters (per iOS e Android). Dalla consultazione del programma alla prenotazione di corsi, workshop e pacchetti (Sport, Fitness, Yoga), tutto sarà a portata di smartphone. La registrazione all’app darà diritto a un corso di prova gratuito, per immergersi subito nell’atmosfera del festival.

UNA GIUNGLA DI MUSICA: SETTE NOTTI DI EVENTI SUL MAIN STAGE

Al tramonto, la “Jungle Beach” si accenderà con un programma musicale eclettico e di altissimo livello. È stato svelato il super ospite che completa una line-up stellare: Fabio Rovazzi. L’artista sarà il protagonista di “105 on stage”, la serata di venerdì 18 luglio firmata Radio 105.

Il calendario completo degli eventi by night:

• Sabato 12 luglio: Opening party “We are young” a cura di Trashick.

• Lunedì 14 luglio: “XMasters Selection Night” con i migliori DJ della scena locale.

• Martedì 15 luglio: Le vibrazioni reggae dei Mellow Mood.

• Mercoledì 16 luglio: Serata rock/indie con l’energia di Iron Mais e Senzavolto.

• Giovedì 17 luglio: “Rap Attack” con due pesi massimi della scena rap italiana, Mondo Marcio e Damianito.

• Venerdì 18 luglio: “105 on stage” con lo show di Fabio Rovazzi, presentato da Linda Pani e con la partecipazione degli speaker di Radio 105.

• Sabato 19 luglio: Gran finale con il “Jungle Beach Party”, che vedrà in consolle star internazionali come l’australiana CC:DISCO! e il britannico Erol Alkan.

L’ingresso alle serate del 17 (Mondo Marcio) e 18 luglio (Fabio Rovazzi) è gratuito con registrazione obbligatoria su Ciaotickets. I biglietti per le serate del 12 e 19 luglio sono in vendita sulla stessa piattaforma.

LO SPORT CHE UNISCE: I CAMPIONI PARALIMPICI A XMASTERS

Per il quarto anno consecutivo, 105XMasters rinnova la collaborazione con CIP Marche e INAIL Marche, confermandosi un punto di riferimento per l’inclusività. Un roster di atleti straordinari animerà il villaggio, dimostrando che lo sport abbatte ogni barriera. Tra i presenti: Andrea Lanfri (alpinista pluriamputato che ha conquistato l’Everest), Martina Caironi (leggenda dell’atletica paralimpica), Diego Gastaldi (campione di nuoto e documentarista), Claudia Cretti (simbolo di resilienza nel paraciclismo), Fabrizio Pagani (campione mondiale di apnea) e molti altri. Gli atleti terranno clinic e dimostrazioni in discipline come arrampicata, surf, yoga adattivo e mototerapia, in un villaggio progettato secondo i principi dell’accessibilità universale.

“Siamo pronti per la 14ª edizione, la più innovativa di sempre- affermano gli organizzatori – il nostro obiettivo è offrire un’esperienza unica, combinando la passione per lo sport di altissimo livello, la grande musica e un forte messaggio di inclusività. La ‘Jungle Beach’ è un luogo dove l’energia non si ferma mai. Invitiamo tutti a scaricare l’App e a unirsi a noi dal 12 al 20 luglio”.

L’evento si avvale della partecipazione dei brand sponsor Trenitalia, Jeep, Carnidyn, ING, Nintendo e Forst.

DICHIARAZIONI

Francesco Acquaroli – Presidente della Regione Marche

“Salutiamo con entusiasmo questa manifestazione, giunta ormai alla sua 14ª edizione, che rappresenta una vera eccellenza per la nostra regione. È diventata un appuntamento stagionale atteso, capace di attrarre numerosi turisti, ma soprattutto di offrire anche a chi è già presente sul territorio un’opportunità unica. Nel panorama sportivo si è ritagliata uno spazio di rilievo, un vero e proprio palcoscenico importante. Sono particolarmente felice che tutto questo si svolga nelle Marche, e in particolare a Senigallia. Mi fa ancora più piacere constatare come si tratti di una manifestazione in continua crescita. L’abbinamento tra sport, benessere e salute lancia un messaggio forte e positivo, che vogliamo sostenere e promuovere sempre di più. Le Marche sono la regione dei borghi, ma anche la regione del benessere: un luogo dove si può coniugare l’attività sportiva con il buon cibo, il paesaggio accogliente con un clima e un contesto assolutamente pregevole. Ci piace puntare sul bello e sul benessere, e credo che questo sia uno degli ingredienti che rendono evidente a tutti quanto la nostra regione può’ offrire’.

Massimo Olivetti – Sindaco di Senigallia

“Abbiamo creduto fin da subito a questa importante manifestazione perché abbina al meglio Sport e Turismo e continua a permetteci di portare il nome e l’immagine di Senigallia a livello nazionale e internazionale.

Michele Urbinelli e Simone Conti- Organizzatori 105XMasters

“Durante la manifestazione avremo campionati ed eventi sportivi che acquisiscono sempre più peso anno dopo anno. Le persone potranno provare nuove discipline (ne abbiamo oltre 25), in un palcoscenico dove anche l’agonismo ha il suo valore, perché 105XMasters non è solo una palestra a cielo aperto. Grazie alla presenza del Cip e degli atleti paralimpici le barriere della disabilità vengono abbattute e lo sport è davvero per tutti. Avremo poi tanto show e intrattenimento grazie alla radio ufficiale Radio 105 con artisti di assoluto prestigio che ci faranno ballare e divertire

Marco Pierpaoli – Segretario Generale Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino

Siamo orgogliosi che la Regione abbia sposato questo evento che rappresenta un esempio virtuoso di valorizzazione territoriale, promozione delle imprese e dei giovani. Come associazione di categoria sosteniamo con convinzione questa eccellenza che darà visibilità a tutto il territorio e creerà nuove occasioni per fare rete. Anche grazie a XMasters, come Confartigianato Imprese Ancona-Pesaro abbiamo avviato un cluster dedicato allo sport, rappresentato dal qui presente Ario Costa, per creare best practice e avvicinare allo sport quante più persone possibili

Piero Iacono – Direttore Regionale Inail Marche

“Lo sport per persone con disabilità diventa protagonista con propri spazi ed eventi dedicati consentendo la partecipazione di tutti. Anche gli eventi serali – organizzati da Radio 105- si svolgono in spazi completamente fruibili in modo che ogni partecipante possa vivere appieno il Village. Si tratta di un main stage unico nel suo genere che permette di ampliare la platea dei soggetti interessati alla pratica sportiva e non, in un contest di massima integrazione ed inclusione”.

Fabio Luna – Presidente CONI Marche

“Intanto un grande ringraziamento alle nostre federazioni e alle nostre società sportive che si impegnano per poter aderire a questa iniziativa. C’è la possibilità per tutti di provare a fare sport: non bisogna per forza andare in un normale impianto sportivo dove si pratica una sola disciplina, ma qui divertendosi si possono provare tutte le discipline sportive che si preferiscono. Parliamo di numeri incredibili: 60.000 persone in una settimana che si ritrovano in una città splendida come Senigallia. Una promozione del nostro territorio a 360 gradi grazie alle attività sportive”

Roberto Novelli – Vicepresidente del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) Marche

“In questi anni abbiamo reso molto più accessibile la spiaggia degli XMasters, e questa è la cosa più importante. Oggi abbiamo attività che permettono alle persone con disabilità di provare dalla vela paralimpica, all’arrampicata passando per il surf. L’anno passato un assistito Inail dalla Toscana che aveva avuto un incidente sul lavoro ci ha detto: ‘Dopo dieci anni sono tornato al mare. Dopo l’incidente non sapevo più come fare, avevo un blocco psicologico che mi impediva di entrare in acqua. Grazie agli XMasters sono riuscito a riprendere a fare sport’. Il risultato più grande è questo: portare queste persone a sentirsi nuovamente inserite nella società”.

