Monia Dell’Orso è la nuova Presidente della CNA Ancona Grande partecipazione al congresso conclusivo "Fare Futuro": oltre 200 persone, 100 imprese e istituzioni del territorio

156 Letture Associazioni

Sabato 28 giugno 2025, al Cinema Giometti di Senigallia, si è svolto il congresso conclusivo della CNA territoriale di Ancona, culmine di un percorso durato oltre tre mesi e guidato interamente dal progetto “Fare Futuro”.

L’appuntamento di sabato è stato dedicato alla ricerca di “soluzioni e strategie” attorno al tema dell’attrattività dei mestieri artigiani e tradizionali. Un momento culmine del percorso congressuale della CNA di Ancona nell’anno in cui l’associazione celebra 80 anni dalla sua fondazione. Oltre 200 partecipanti, tra imprenditori, rappresentanti di istituzioni e stakeholder della provincia hanno animato la giornata, confermando l’importanza e il ruolo centrale dell’associazione sul territorio.

Un momento importante nella storia dell’associazione che si è concluso con l’elezione di Monia Dell’Orso come prima presidente donna della CNA di Ancona.

Il congresso si è aperto con i saluti istituzionali del presidente della provincia, Daniele Carnevali, del presidente della Camera di Commercio, Gino Sabatini e del Segretario di CNA Marche, Moreno Bordoni oltre che i rappresentanti della Confartigianato di Ancona – Pesaro Urbino e di Confindustria Ancona.

Fra i saluti anche il video intervento dell’On. Enrico Letta, Presidente dell’Istituto Jacques Delors, il quale ha ringraziato la CNA di Ancona e Nazionale per l’impegno che sta mettendo nell’avvicinare le logiche della micro e piccola impresa italiana e marchigiana ai meccanismi del marcato unico europeo.

Maurizio Paradisi, presidente uscente di CNA Ancona, ha tracciato un bilancio fra emozioni e numeri, della sua presidenza, presentando dati aggiornati sull’artigianato locale e sottolineando la solidità delle analisi svolte dall’associazione. L’occasione anche per ringraziare imprenditrici e imprenditori che lo hanno accompagnato nel percorso di otto anni alla guida della CNA di Ancona: “Chi fa, inevitabilmente sbaglia, e sbagliare è parte integrante del fare. La CNA ha dimostrato di essere un punto di riferimento affidabile e concreto, capace di accompagnare le imprese in sfide nuove e in una continua trasformazione“.

Il panel successivo, intitolato “Attrarre talenti”, ha visto la partecipazione dell’On. Walter Rizzetto, Presidente della Commissione Lavoro della Camera, che ha annunciato l’approvazione del DDL C.630, volto a introdurre l’insegnamento della sicurezza sul lavoro nelle scuole, una misura importante per formare sin dall’adolescenza cittadini e lavoratori più consapevoli. Hanno arricchito il dibattito Marco Valsecchi (AD Synergie), Domenico Gioia (Direttore Agenzia Elham Sarhan) e Junaid Imran (Amministratore Millecolori Srl), condividendo esperienze di successo nella ricerca e valorizzazione di giovani talenti.

Al centro del congresso il confronto diretto tra scuola e imprese nel panel “Scuola & Lavoro: progetti che funzionano”, dove Alessandro Coppari, Stefano Goldoni e Alessia Barbarossa, insieme ai dirigenti scolastici Prof. Simone Ceresoni (IIS Corinaldesi Padovano) e Prof. Luca Serafini (Liceo Artistico Mannucci), hanno raccontato percorsi virtuosi nati dalla collaborazione scuola-impresa, evidenziando il ruolo determinante della CNA nel favorire queste sinergie.

A seguire, la tavola rotonda “Lavoro & Scuola: connessioni di valore”, moderata dalla giornalista Agnese Testadiferro, ha riunito esperti e rappresentanti istituzionali come il Prof. Donato Iacobucci (UnivPM), Vincenzo Bianculli (Centro Studi Pluriversum), Carmina Pinto (Ufficio Scolastico Regionale) e Massimiliano Santini, direttore CNA Ancona. Il confronto ha approfondito temi strategici legati al mondo della formazione, individuando soluzioni concrete per favorire un dialogo efficace e produttivo tra le istituzioni scolastiche e il mondo produttivo. Santini, in conclusione, ha sottolineato: “Il modello di sviluppo sul quale investiamo deve rispettare le caratteristiche della nostra comunità, basandosi sulle microimprese di vicinato e valorizzando la ricchezza e le peculiarità del nostro territorio. È fondamentale coinvolgere nuove leve imprenditoriali, anche ripensando il concetto stesso di immigrazione“.

L’intervento del presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, ha evidenziato il valore distintivo dell’artigianato marchigiano: “I nostri artigiani non offrono solo prodotti, ma esperienze autentiche e irripetibili del territorio. È compito delle istituzioni accompagnarli nel loro percorso di crescita e sostenere concretamente le nuove generazioni nella riscoperta della passione per il lavoro e per il saper fare tipico del nostro territorio“.

Le conclusioni del Segretario Generale della CNA Nazionale, Otello Gregorini, ha chiuso il convegno sottolineando l’importanza di recuperare la piena attrattività dei mestieri artigiani: “È nostro dovere dare l’esempio ai giovani, sia come imprenditori che come genitori, trasmettendo una lettura positiva del lavoro artigiano. La CNA deve essere pragmatica, agire rapidamente e fornire risposte tempestive, valorizzando a pieno le potenzialità del tessuto imprenditoriale e turistico delle Marche“.

Al termine del congresso, gli imprenditori e le imprenditrici delegati hanno eletto all’unanimità Monia Dell’Orso come nuova Presidente della CNA Ancona, la prima donna nella storia dell’associazione a ricoprire questo ruolo. Monia Dell’Orso, imprenditrice nel settore edile, è amministratrice da quindici anni della Dell’Orso Appalti S.r.l., azienda anconetana specializzata in lavori di consolidamento, perforazioni e infrastrutture pubbliche. Dopo aver maturato una significativa esperienza nella presidenza di CNA Ancona, assume oggi il massimo ruolo istituzionale dell’associazione.

Nel suo primo intervento, Dell’Orso ha ringraziato Maurizio Paradisi per la sua presidenza: “Maurizio ha guidato CNA Ancona con passione e lungimiranza, rafforzandone autorevolezza e capacità di rappresentanza. Ora continueremo a valorizzare le nostre imprese, in particolare puntando sull’attrazione di nuovi talenti e sulla crescita personale e professionale che le piccole realtà artigiane possono offrire, mettendo sempre le persone al centro“. Come primo atto della nuova presidenza, Dell’Orso ha confermato Massimiliano Santini nel ruolo di Direttore Generale, garantendo continuità e solidità alla struttura organizzativa dell’associazione.

Fra le priorità presentate dalla presidente per il suo mandato il focus sui giovani lavoratori, l’impegno verso le dinamiche dell’industria e il presidio del territorio con una rinnovata formula di rappresentanza.

“Dobbiamo rispondere concretamente all’esigenza delle imprese di reperire nuovi talenti, valorizzando l’artigianato locale e le nostre piccole imprese come luoghi di crescita personale e professionale – ha sottolineato – . Nelle nostre realtà, infatti, le persone sono davvero al centro, e proprio per questo offrono opportunità uniche rispetto alle grandi strutture aziendali.”

La giornata si è conclusa con l’elezione della nuova presidenza territoriale, della Direzione e dei delegati CNA Ancona alle assemblee regionali e nazionali. Quindi un buffet conviviale aperto a tutti i partecipanti, che ha ulteriormente rafforzato lo spirito di comunità della CNA Ancona, pronta ad affrontare con determinazione, entusiasmo e inclusività i prossimi anni.