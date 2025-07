Presentata in Regione Marche 33ª edizione del Mercatino del Feudatario di Montefelcino Si svolgerà ogni settimana nella giornata di martedì, per cinque appuntamenti fino al 12 agosto 2025

124 Letture Cultura e Spettacoli

Tradizione consolidata per il Mercatino del Feudatario di Montefelcino (PU), manifestazione che è giunta alla 33ª edizione. Nel 1991, l’incantevole borgo che si affaccia sulla vallata del Metauro, incorniciato da splendide colline, celebrava il quarto centenario della morte del conte Fabio Landriani, signore e feudatario del luogo. È a lui che si deve la grande iniziativa del “mercato libero senza gabella” istituito nel 1582.

Per ricordare questo evento che affonda le radici nella storia di Montefelcino, l’amministrazione comunale e la Proloco locale organizzano con successo il Mercatino del feudatario, che oggi, per l’edizione 2025, è stato presentato in Regione, alla presenza dell’assessore Stefano Aguzzi, del sindaco di Montefelcino Maurizio Marottesi e della presidente della Proloco Claudia Rasori.