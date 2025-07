Agugliano Estate 2025: venerdì 11 luglio il liscio pop dell’Orchestra Mirko Casadei Al Parco delle Querce di Agugliano un nuovo appuntamento del festival proposto da Comune, Associazione La Guglia e Amat

Dopo l’appuntamento di apertura in giugno con Cevoli e Pizzocchi, “Agugliano Estate 2025“, cartellone proposto al Parco delle Querce da Comune con Associazione La Guglia e AMAT con il sostegno di Ministero della Cultura e Regione Marche prosegue ancora con uno sguardo ai vicini romagnoli venerdì 11 luglio con l’OrchestraMirko Casadei, che fonde la tradizione del liscio con il pop.

Fondata nel 1928 da Secondo Casadei e dal 2001 diretta da Mirko – figlio del “re del liscio” Raoul e pronipote del fondatore – l’Orchestra Casadei, aggiornata ai tempi moderni in chiave folk-pop, fa rivivere il fascino del ballo all’italiana e continua a essere un simbolo della musica italiana nel mondo.

Con il frontman Casadei suonano Marco Lazzarini e Dino Ludicello a sax e clarinetto, Daniele Giardina e Andrea Guerrini a tromba e flicorno, Beppe Satanassi al trombone, Giacomo Serpagli alla fisarmonica, Stefano Giugliarelli a chitarra e voce, Roberto Pagani tastiere, Matteo Tiozzo basso e Alessandro D’Altri batteria.

Prossimi appuntamenti al Parco delle Querce sabato 26 luglio, con Gianmarco Carroccia in “Emozioni“, un viaggio tra le canzoni di Battisti e Mogol, e, per la chiusura sabato 2 agosto I Notturni in “Parole di Faber” che ripropone le atmosfere dei grandi concerti di Faber, anche quelli con la PFM.

Biglietti posto unico euro 15, ridotto euro 12 (under 25 e soci La Guglia) e euro 5 (under 14) in vendita nelle biglietterie AMAT Vivaticket, su vivaticket.com (con aggravio del costo in favore del gestore del servizio), alla biglietteria al Parco delle Querce le sere di spettacolo dalle 20. I ridotti si possono acquistare solo in presenza nei punti vendita AMAT Vivaticket, all’Ex-Aquilone (ad Agugliano) e alla biglietteria al Parco delle Querce.

Informazioni AMAT 071 207 2439 amatmarche.net e Associazione La Guglia 351 998 9325 – 329 929 3623 associazionelagugliaets@gmail.com.

Inizio ore 21.30