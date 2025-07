7 appuntamenti con Non a Voce Sola Nel mese di luglio 2025

“Non a voce sola. Dialoghi al femminile”, la rassegna itinerante di poesia, filosofia, narrativa, musica e arti, torna ad animare le serate estive fino settembre.

La XVI edizione dell’iniziativa è stata presentata a Palazzo delle Marche con la Presidente della Commissione regionale per le pari opportunità, Maria Lina Vitturini, e la direttrice artistica Oriana Salvucci. Il Presidente del Consiglio regionale, Dino Latini, intervenuto in collegamento, ha definito la rassegna “un punto di riferimento nel panorama marchigiano e nazionale, capace di radicarsi nel territorio, e di fare rete, rendendo la cultura una presenza viva e diffusa”. La Presidente Vitturini ha riconosciuto nel festival “una prosecuzione dell’attività svolta durante l’anno dalla Commissione, perché offre occasioni di ascolto, di confronto, di dialogo tra i generi su temi legati alle donne e all’attualità, con nomi di intellettuali affermati, ma anche con rappresentanti delle nuove generazioni di autrici e autori”. Dopo aver terminato le prime cinque tappe di giugno (Chiaravalle, Montemarciano, Grottammare, Macerata, Monte Vidon Corrado), il cartellone prosegue con sette appuntamenti a luglio (Osimo 12, Monte San Pietrangeli 12, Castelbellino 16, Camerano 17, Mogliano 25, Magliano di Tenna 27, Montecosaro 31), quattro ad agosto (Monterubbiano 7, Grottazzolina 8, Ancona 10, Jesi 12) e gli ultimi due a settembre (Monte Vidon Corrado 7, Fermo 11). In totale 18 eventi in 17 comuni, allestiti in piazze, giardini, teatri, dalla costa all’entroterra. Tra i protagonisti Laura Imay Messina, Franco Arminio, Lucia Tancredi, Sigfrido Ranucci, Giuliana Salvi, Piergiorgio Odifreddi, Loredana Lipperini, Christina B. Assouad e Francesca Recchia Luciani. Nel debutto a Chiaravalle lo scorso 19 giugno Lucia Tancredi ha introdotto il tema del 2025, “Viriditas”. «La Viriditas – ha spiegato Oriana Salvucci – riecheggia la filosofia di Ildegarda di Bingen e richiama il senso del cambiamento, della rigenerazione, della forza vitale. La rassegna, nata al femminile, è diventata il luogo del dialogo tra i generi».

La manifestazione ha il patrocinio di Consiglio regionale, Regione Marche e Commissione Pari opportunità, oltre che di Università di Macerata, Università di Camerino, Politecnica della Marche e delle amministrazioni comunali coinvolte. Tutti gli eventi sono a ingresso libero, non è necessaria la prenotazione. Per maggiori informazioni https://www.nonavocesola.it

L.V.