I sindacati marchigiani intervengono sul Fondo regionale per le donne vittime di violenza "È necessario che la Giunta Regionale stanzi risorse aggiuntive per garantire risposte concrete"

Il contributo statale per le donne vittime di violenza nella Regione Marche copre solo la metà del fabbisogno. Dai dati resi disponibili da Inps Marche, nel triennio 2022/2024 sono state 137 le domande non accolte per mancanza di risorse: 49 domande del 2022, 46 domande del 2023 e 42 domande del 2024. Di queste 137 donne, nel 2025 continuavano ad avere i requisiti solo 89 donne.