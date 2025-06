Partita la campagna di influencer marketing per promuovere l’eccellenza calzaturiera Si tratta della prima iniziativa prevista dal protocollo d’intesa tra Assocalzaturifici e Regione Marche

92 Letture Cronaca

Prende il via la campagna di influencer marketing internazionale frutto dell’accordo tra Assocalzaturifici e Regione Marche nel cui ambito Atim (Agenzia per il Turismo e per l’Internazionalizzazione delle Marche) ha dato attuazione al proprio programma annuale che prevede la realizzazione di questa importante iniziativa.