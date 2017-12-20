L’Associazione di Storia Contemporanea presenta il libro “Storie di Natale 2025” Martedì 23 dicembre presso la Biblioteca Antonelliana

Martedì 23 dicembre, alle ore 17.00, la Sala Conferenze della Biblioteca Antonelliana ospita la presentazione di “Storie di Natale 2025”, il libro ideato dall’Associazione di Storia Contemporanea che, dopo undici anni, è diventato un classico del nostro territorio, soprattutto per la sua finalità benefica.

Nel tempo, l’Associazione ha sostenuto finanziariamente le realtà di diverse località italiane che avevano bisogno di un concreto aiuto e da alcuni anni ha sposato l’idea della Parrocchia di S. Maria della Neve (Portone) di sostenere i poveri della comunità; ad essi sarà riservato l’incasso dell’edizione 2025.

Anche quest’anno studiose e studiosi dell’Associazione hanno svolto le loro ricerche inedite per comporre un nuovo affresco, le “Storie di Natale 2025”, che concludono l’anno sociale. Questa undicesima edizione si compone di originali ricostruzioni a sfondo storico che nascono dalle differenti sollecitazioni culturali, civili e associativi di autrici e autori che hanno liberamente indagato eventi e personaggi della contemporaneità, dando voce a vicende del passato remoto e prossimo che hanno suscitato un certo dibattito o sono cadute nel dimenticatoio.

Dunque, rispettando la tradizione, le “Storie di Natale 2025” presentano molteplici argomenti di suggestione: si va dalla storia politico-militare alla gastronomia, dallo sport ai ricordi e alle riflessioni di natura familiare e personale, dalla storia della scienza a quella della medicina, dalla passione per il mondo animale alla rivisitazione di grandi classici, dalla nascita di uno tra i primi gruppi scout novecenteschi all’appello via radio di una madre in cerca di notizie del figlio, combattente nella Seconda guerra mondiale, e da ultimo, ma non ultimo, una lettera augurale di chi è andato recentemente in pensione.

In un anno in cui ha organizzato 107 eventi nella comunità cittadina, regionale e nazionale, essendo presente in numerose regioni del Sud, del Centro come del Nord nonché nella principale kermesse libraria italiana (il Salone Internazionale del Libro di Torino dove ha svolto numerose presentazioni delle sue novità), l’Associazione di Storia Contemporanea formula a socie e soci, e alla stessa cittadinanza, i migliori auguri di serene festività, ricordando il messaggio proprio di quest’ultima pubblicazione: la diversità è sempre un valore prezioso poiché è strettamente connesso con l’esercizio della libertà.