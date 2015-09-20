CIA Marche a Bruxelles per protestare contro le politiche dell’Unione Europea "Non possiamo accettare che, ogni volta, sia l’agricoltura a pagare il prezzo più alto"

“La proposta della Commissione guidata da Ursula von der Leyen non deve passare. Da anni si tenta di smontare e snaturare la Pac; oggi questo processo viene portato avanti in modo ancora più deciso e noi abbiamo il dovere di fermarlo. Siamo qui per difendere noi stessi, gli agricoltori e i cittadini europei. La zootecnia non può essere svenduta né trattata come un problema: è una risorsa fondamentale per l’economia, per i territori e per la sicurezza alimentare. Proprio per questo dobbiamo continuare a batterci con determinazione. È una battaglia che riguarda anche le regole. Servono criteri chiari di reciprocità negli accordi commerciali, a partire dal Mercosur, che non può essere accettato nelle forme attuali. Siamo favorevoli agli scambi commerciali, ma non possiamo accettare che, ogni volta, sia l’agricoltura a pagare il prezzo più alto. Oggi siamo qui per difendere l’agricoltura e i cittadini europei. Dobbiamo farlo restando uniti: quando gli agricoltori europei sono compatti, sanno ottenere risultati. Questa battaglia deve continuare, in modo pacifico ma sempre più deciso. Andremo avanti senza fermarci qui.”