Sport in festa a Senigallia in centro e sul mare Sabato 14 e domenica 15 giugno si è celebrata l'edizione 2025 della Giornata Nazionale dello Sport - FOTO

Per il terzo anno consecutivo il Comune di Senigallia, sabato 14 e domenica 15 giugno, ha aderito alla manifestazione “Giornata Nazionale dello Sport 2025”, promossa e coordinata dal C.O.N.I. su tutto il territorio nazionale.

La GNS2025 è iniziata sabato 14 giugno con la gara non competitiva “NUOTO LIBERA TUTTI” di nuoto inclusivo in acque libere svoltasi presso i bagni 18, organizzata dall’associazione sportiva dilettantistica Acqua Team con la collaborazione dell’associazione La Fabbrica dei Sogni.

L’evento ha visto la partecipazione di squadre provenienti da: Veneto, Emilia Romagna, Umbria e da tutte le Marche per un totale di 152 atleti, abili e disabili, che si sono sfidati sulle distanze dei 750/1500/3000 metri.

E ancora, sempre all’insegna dello sport inclusivo, nelle giornate del 14 e 15 giugno, si è svolto il “CAMPIONATO ITALIANO PALLAVOLO F.S.S.I. MASCHILE E FEMMINILE” (Federazione Sport Sordi Italia), presso il Palazzetto dello Sport.

La mattina del 15 giugno, in Piazzale della Libertà si è svolto un altro evento inclusivo, promosso dall’Associazione La Fabbrica dei Sogni, dal titolo “HANDAR PER BICI-UNA BICI PER TUTTI”, che ha visto la messa a disposizione di una gamma di biciclette personalizzate per ragazzi con disabilità e i loro accompagnatori, e lo svolgimento di una passeggiata in bici in un breve circuito cittadino assieme agli “Amici della Bici”.

Contemporaneamente la Lega Navale Sezione Marzocca ha messo a disposizione nel piazzale antistante la Rotonda a Mare un simulatore di vela a terra per far provare la disciplina ai bambini.

Il pomeriggio dalle 17:00 alle 20:00, le piazze del centro si sono trasformate in tante “palestre” all’aperto.

Centinaia di bambini hanno potuto provare circa trenta discipline sportive, collezionando i timbri sul proprio “Passaporto dello Sportivo”.

La GNS è una manifestazione che crede nel valore dello sport, quale fondamentale fattore di crescita e di arricchimento di ogni persona, di miglioramento delle qualità della vita e di responsabilizzazione e rafforzamento della società civile. Ed è stato possibile realizzarla solo grazie alla sinergia creatasi tra i vari partners.

Un particolare ringraziamento va a tutti i volontari delle associazioni e società sportive cittadine che con la loro presenza hanno contribuito al successo della manifestazione, e inoltre alla Consulta dello Sport, ai Claun VIP Ciofega, che con i loro nasi rossi hanno regalato sorrisi a tutti, all’Avis di Senigallia, al Panathlon ClubSenigallia per aver diffuso l’importanza di un sano stile di vita e del praticare sport con fair play, all’AST Senigallia – Unità Operativa Pediatrica, per aver sostenuto la campagna di sensibilizzazione sul tema della corretta alimentazione in età pediatrica e adolescenziale, alla Croce Rossa Italiana Comitato di Senigallia e al Nucleo Volontariato e Protezione Civile “Falchi della Rovere” Senigallia.

Grazie al C.O.N.I. ed al C.I.P., nazionali e regionali per il loro importante lavoro al fianco delle società sportive e degli enti locali.

Arrivederci alla GNS2026!