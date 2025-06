Pattinaggio Corsa: quattro medaglie e molti piazzamenti per LunA Sports Academy La società senigalliese ha schierato 15 atleti nelle 3 categorie al Campionato Italiano su pista il 6/7/8 Giugno 2025 a Trapani

Si sono svolti nello scorso weekend i Campionati Italiani di Pattinaggio Corsa delle categorie Allievi – Juniores e Senior presso la nuova pista di Trapani in Sicilia; non poteva mancare all’appuntamento la Società di Senigallia, la LunA Sports Academy che ha presentato all’appuntamento 15 atleti nelle 3 categorie.

Ottimi risultati di tutta la squadra con particolare merito ai medagliati; Alice Sorcionovo che si conferma al TOP nella Velocità porta a casa 3 medaglie (argento nel giro atleti contrapposti, argento nella 500mt sprint e bronzo nella 1000mt) ed Alessio Piergigli (bronzo nel giro ad atleti contrapposti e quarto posto nella 500mt sprint).

Da segnalare nella TOP 10, anche l’ottimo 5°posto per Viola Falcioni (Juniores)nella 5000 mt a punti e 10°posto nella 10000mt ad eliminazione ed il 6°e 7° posto (500mt e Giro atleti contrapposti) per Chiara Piergigli (Senior), ed il 9° posto per Valentina Orlandi (Juniores) nel Giro ad atleti contrapposti.

Non sono state da meno le staffette Americane Senior con il 4° posto per la maschile (Piergigli, Moroni,Martinelli) ed il 6°posto per la femminile (Sorcionovo, Piergigli, Ferretti).

In generale ottima prestazione di tutta la squadra con piazzamenti spesso fra le prime 20 posizioni anche nel fondo.

La squadra accompagnata dal Tecnico Luca Bernacchia era composta da: Giona Giacometti, Alessio Giuliani, Zingaretti Rebecca, Eleonora Romagnoli, Hassanein Amira, Pieralisi Sara, Orlandi Valentina, Viola Falcioni, Chiara Piergigli, Alessio Piergigli, Leonardo Martinelli, Filippo Moroni, Alice Sorcionovo, Martina Ferretti e Sofia Bocconi.

da LunA Sports Academy