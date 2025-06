Pecorso nascite, primo incontro a Senigallia Sabto 7 giugno

Sì è svolto sabato 7 giugno scorso il primo incontro del “Percorso Nascita” tra l’équipe ospedaliera di ginecologi, ostetriche, anestesisti, pediatri e infermiere pediatriche con le future mamme che seguono il Corso di accompagnamento al parto, in accordo con la Dr.ssa Paola Bonvini, Coordinatrice Ostetrica del Consultorio di Senigallia.

L’obiettivo di questi incontri è preparare i nuovi genitori a vivere al meglio l’esperienza del parto, in tutte le sue fasi con le diverse figure professionali implicate, dal Consultorio fino alla sala parto.

Il Dr. Mario Massacesi, Direttore della U.O.C. Ginecologia e Ostetricia, ha illustrato come è organizzata l’Ostetricia di Senigallia, i volumi di attività, gli ambulatori, il percorso delle gravidanze a rischio, il ruolo cruciale delle ostetriche sempre al fianco della donna. La Dr.ssa Cristina Scala, Direttore della U.O.C. Anestesia e Rianimazione, ha parlato di analgesia nel parto con il posizionamento dell’epidurale. La donna che ne fa richiesta, dopo colloquio e l’espressione di un consenso scritto, beneficia di questa tecnica analgesica così da vivere il parto a pieno ma in maniera meno dolorosa. Successivamente la Dr.ssa Cristina Angeletti, Direttore della U.O.C. Pediatria e Neonatologia, e la Dr.ssa Marinella Cardinali, coordinatrice di Pediatria, hanno illustrato come il neonato viene seguito all’atto della nascita e nei primi giorni di vita, cosa è l’esperienza del “pelle a pelle”, l’importanza dell’allattamento e, tra le altre cose, lo screening delle malattie metaboliche congenite. Sono state avanzate molte domande da parte del numeroso pubblico presente e l’occasione è servita per mostrare tutto quello che l’Ospedale “Principe di Piemonte” di Senigallia offre in linea con le indicazioni ministeriali e regionali.

Gli incontri futuri, aperti alla cittadinanza, avranno cadenza mensile, l’ultimo sabato di ogni mese, a partire dalle ore 9.00 presso l’Aula Didattica del Presidio Ospedaliero.