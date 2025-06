Frase omofoba dell’assessore regionale Aguzzi nel Consiglio Regionale "Ma quale ironia? Un atteggiamento di disprezzo che è in netto contrasto con i principi fondamentali di rispetto e uguaglianza sanciti dalla Costituzione Italiana"

Arcigay Comunitas Ancona, il Comitato Marche Pride e Arcigay Agorà Pesaro-Urbino esprimono profonda indignazione e sdegno per la battuta omofoba pronunciata dall’Assessore Aguzzi nel corso del Consiglio Regionale delle Marche di oggi (ieri 10 giugno).

Tali affermazioni non sono solo gravi e offensive, ma rappresentano una ferita aperta per tutte le persone LGBTQIA+ che ogni giorno lottano per essere rispettate, visibili e uguali nei diritti, sopratutto alla luce dei numerosi fenomeni violenti che la nostra comunità sta vivendo dall’inizio del 2025.

Queste parole, pronunciate da una figura istituzionale, non possono essere minimizzate o derubricate a semplice ironia. Al contrario, esse evidenziano un atteggiamento di disprezzo che è in netto contrasto con i principi fondamentali di rispetto e uguaglianza sanciti dalla Costituzione Italiana.

Un linguaggio di questo tipo, da chi rappresenta le Istituzioni, legittima e alimenta atteggiamenti discriminatori, minando il percorso verso una società più accogliente e meno violenta.

Ringraziamo i consiglieri di minoranza che si sono spesi affinché venisse riesaminato il diniego di patrocinio al Marche Pride da parte della Regione e

chiediamo all’Assessore Aguzzi non solo di scusarsi pubblicamente per quanto accaduto, ma anche di assumersi la responsabilità politica e personale di queste gravi affermazioni.

Ci appelliamo inoltre alla Giunta Regionale e al Presidente della Regione affinché prendano una posizione chiara e netta di condanna nei confronti di simili atteggiamenti.

Pretendiamo da parte del presidente Acquaroli e della sua giunta un impegno concreto, non solo parole vuote, nella lotta contro l’omolesbobitransfobia e ogni forma di discriminazione.

Le Marche meritano rappresentanti che lavorino per rendere la Regione un posto accogliente per tutti e tutte eliminando disparità e prevenendo le discriminazioni e le violenze, non figure che alimentino odio e divisione.

Come Arcigay Comunitas Ancona, Marche Pride e Arcigay Agorà, ribadiamo il nostro impegno quotidiano nel combattere le discriminazioni e nel costruire un futuro dove ogni persona possa sentirsi accolta, rispettata ed in cui possa avere la possibilità di realizzarsi e vivere come meglio crede.

Le istituzioni devono essere il baluardo di questa visione, non un ostacolo al cambiamento.

Anche per questo, scenderemo in strada il 21 giugno 2025 per il Marche Pride a Pesaro.

Matteo Marchegiani

Segretario Arcigay Comunitas Ancona

Presidente del Marche Pride