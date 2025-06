Il senigalliese Enrico Quagliarini nuovo rettore dell’università di Ancona Superato il candidato rivale Lucchetti col 78.7% dei voti: rimarrà in carica 6 anni

Il professor Enrico Quagliarini, senigalliese, è stato eletto Rettore dell’Università Politecnica delle Marche, mercoledì 5 giugno, alla prima votazione, con 539 voti.



Il candidato prof. Enrico Quagliarini (nella foto, a sinistra) che afferisce al Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Architettura (DICEA), ha ottenuto 539 voti pari al 78,7% dei votanti.

Il candidato prof. Riccardo Lucchetti che afferisce al Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali (DISES) ha ottenuto 105 voti pari al 15,3% dei votanti.

Avendo avuto la maggioranza dei voti il futuro rettore eletto è prof. Enrico Quagliarini che entrerà in carica il 1° novembre 2025, per sei anni, e non potrà essere rieletto per un secondo mandato.

Le operazioni di voto si sono svolte in modalità elettronica, presso l’edificio dell’UNIVPM in vai Oberdan 12 ad Ancona, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, in prima votazione e con una affluenza ponderata pari al 86,7% degli aventi diritto.

Al neo eletto le congratulazioni del Rettore prof. Gian Luca Gregori che afferma:

“accolgo con favore la scelta espressa dalla comunità accademica, segno tangibile di un Ateneo maturo, coeso e consapevole delle proprie potenzialità”.

Le prime considerazioni del rettore eletto:

“questo risultato mostra che il messaggio che in questi mesi ho diffuso è arrivato. È stata una bellissima esperienza umana incontrare tante persone e confrontarmi con loro. Ringrazio chi mi ha sostenuto ma anche chi non mi ha sostenuto. Mi aspetta una avventura, spero bellissima, durante la quale, assieme alla squadra con cui ho condiviso questo percorso, farò di tutto per mettere a terra la nostra visione di sviluppo e crescita dell’ateneo”.

In allegato il curriculum scientifico del neo rettore.