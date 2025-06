Alluvione Marche, solidarietà per i territori colpiti. Oltre 800 mila euro ai Comuni Donazione da Confindustria e Sindacati: la firma in Regione. Acquisto di 27 automezzi e messa in sicurezza di una scarpata

136 Letture Cronaca

Un’azione di solidarietà per i territori delle Marche duramente colpiti dagli eventi alluvionali. A lanciare l’iniziativa sono state Confindustria CGIL, CISL e UIL che hanno avviato una raccolta di contributi volontari da parte di imprese e lavoratori.

La somma ricavata da questo gesto di solidarietà è di € 811.943,19 che saranno devoluti alla Regione Marche per la loro assegnazione. Per dare il via a questa procedura è stato sottoscritto giovedì 5 giugno un accordo tra l’ente e le organizzazioni sindacali.

La firma documento è avvenuta nel pomeriggio a Palazzo Raffaello. A siglarlo, il presidente Francesco Acquaroli, che è Commissario delegato per l’alluvione; per Confindustria Marche, Diego Mingarelli, vicepresidente di Confindustria Marche; per CGIL, il segretario generale Marche Giuseppe Santarelli; per CISL, il segretario generale Marche Marco Ferracuti; per UIL, la segretaria generale Marche Claudia Mazzucchelli. Presente anche il Vice Commissario straordinario per l’alluvione Stefano Babini.