Musiche per il Giubileo: partecipazione a Pescara del compositore Marco Ferretti Prima esecuzione di "Spes non confundit" opera del senigalliese, già direttore artistico dell'Associazione Musica Nuova

Si terrà sabato 7 giugno 2025 a Pescara il concerto “Musiche per il Giubileo” organizzato da ARCA Associazione Regionale Cori d’Abruzzo con l’obiettivo di presentare al pubblico l’omonimo volume antologico dedicato a nuove composizioni corali commissionate ad autori italiani e stranieri in occasione del XXV Giubileo universale.

In programma anche “Spes non confundit” del senigalliese Marco Ferretti, autore già affermato sulla scena corale, la cui ‘prima esecuzione assoluta’ dell’opera per Coro misto a 4 voci e Rullante, è affidata al Coro Noteincorso di Pescara diretto dal Maestro Cristina Di Zio.

Il concerto, ad ingresso libero, patrocinato da Regione Abruzzo, Città di Pescara e Feniarco, si terrà a Pescara nella Chiesa di Sant’Andrea alle ore 20:45.