Arteterapia: progetto in Ospedale a Senigallia Partirà venerdì 6 giugno "Studio aperto - io albero della stessa foresta", condotto dall'arteterapeuta Isabella Giampieretti

Prenderà avvio venerdì 6 giugno il progetto di arte-terapia dedicato ai malati ricoverati presso l’Ospedale “Principe di Piemonte” di Senigallia, un progetto pensato per accompagnare le persone degenti attraverso la modalità propria dell’arte-terapia, seguendo il protocollo dello “Studio aperto” per il quale non è richiesta nessuna abilità artistica da parte dei partecipanti.

L’esperienza vissuta lo scorso anno presso l’Ospedale di Senigallia, con un progetto dedicato agli operatori sanitari di ambito prevalentemente oncologico, ha avvalorato la grande potenzialità dell’arte-terapia, al fine di supportare gli operatori sanitari e contribuire a prevenire lo stress correlato al lavoro. Del resto è ormai riconosciuto che esperienze di questo tipo, che permettono di entrare in una dimensione espressivo – comunicativa, possono aiutare gli operatori a migliorare la qualità del loro lavoro e dunque l’assistenza ai pazienti.

Per quest’anno viene proposto il progetto di arte-terapia “Studio aperto – io albero della stessa foresta” che sarà condotto dall’arteterapeuta Isabella Giampieretti e si svolgerà nei pomeriggi di martedì, mercoledì e venerdì. Si tratta di un progetto dedicato ai pazienti degenti presso l’Ospedale di Senigallia che possono recarsi nella stanza a loro dedicata, allestita con cura e professionalità dall’arteterapeuta Isabella, che li accompagnerà per qualche ora permettendo loro di vivere in modo diverso la situazione contingente, sentendosi parte di una comunità, condividendo in modo silenzioso il proprio sentire, dare voce per chi volesse alle proprie immagini e respirare un pò di bellezza anche dentro le mura di un ospedale.

La AST Ancona ha accolto favorevolmente il progetto, mettendo a disposizione una stanza e gli arredi, e ringrazia la professionista e “Oltre l’arte” per la disponibilità e la realizzazione del progetto nell’ottica dell’umanizzazione della cura.

da AST Ancona